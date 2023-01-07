Соответствующее постановление зарегистрировал представитель правительства Тарас Мельничук

Данная новость больше попадает под ранг абсурда в кубе. И действительно, только не совсем отошедший от праздников человек может сообщить нечто подобное, как сообщил в своей телеге Тарас Мельничук, 33-летний депутат Верховной Рады. А абсурд заключается в отказе от обслуживания российского ракетного комплекса SS-18 Mod. 1, 2, 3, больше известного по западной модификации как стратегическая ракета "Сатана".

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Источник фото: vg-news.ru





Неисполнение обязательства по обслуживанию российского ракетного комплекса стало возможным после разрыва соответствующего соглашения, заключенного между правительством Украины и правительством России еще в феврале 2006 года. Само обслуживание должно было производиться на территории конструкторского бюро "Южное", что в Днепре (бывший Днепропетровск).





Тот самый скриншот. Источник фото: topcor.ru





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И действительно, регламентные работы по продлению сроков эксплуатации оружия, благодаря которому так плохо спят в США и других странах НАТО, уже невозможно и еще по одной причине: как только к исполнению обязанностей министра энергетики Украины (не шутка - именно командующего СВО Сергея Суровикина назвали "министром энергетики Украины" на украинском телеканале "1+1") приступил генерал армии Суровикин, по заводу прилетело парочка ракетных подарков.