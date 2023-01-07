Пока немцы переходят на свой старый БМП, ввиду что "новое творение сумрачного тевтонского гения" выходит из строя "чуть ли не сразу", только начав участие в военных учениях, тем временем в Греции российскую машину Lada Niva, возрастом под 20 лет, продают за сумасшедшие 31 тысячу фунтов стерлингов (чуть больше 2.5 миллионов рублей)
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Источник фото: classic-trader.com
Продавец и по совместительству текущий владелец прославленной внедорожной марки родом из России, бахвалясь, называет свой автомобиль спортивным автомобилем для каждодневного использования. И с ним можно даже согласиться, ведь после апгрейда родной двигатель с 82 лошадиных сил "вырос" до существенных 210 лошадок. И да, особенность данного конкретно двигателя - это "всеядность". Так как данный двигатель может "кушать" три вида топлива (бензин, сжиженный газ), причем на метаноле мощность проапгрейженого движка возрастает до воистину космических 300 лошадок. Узнав бы о таких показателях, экранный Доминик Торетто был бы в шоке.
Источник фото: classic-trader.com
Модификации не ограничились лишь одним двигателем, Ниву занизили как "предгорную Приору", оснастили тормозами от того самого Porsche, а на передних крыльях автомобиля изображен герб Российской Федерации. Оббивка салона сделана красной кожей, в нем же уютно уместился кондиционер и достойная аудиосистема.
Источник фото: classic-trader.com
А цена такого красавца равно стоимости тех самых BMW первой серии.