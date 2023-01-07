Как вы понимаете, от той "самой Нивы" родных деталей осталось чуть меньше чем ничего

Пока немцы переходят на свой старый БМП, ввиду что "новое творение сумрачного тевтонского гения" выходит из строя "чуть ли не сразу", только начав участие в военных учениях, тем временем в Греции российскую машину Lada Niva, возрастом под 20 лет, продают за сумасшедшие 31 тысячу фунтов стерлингов (чуть больше 2.5 миллионов рублей)

реклама





Источник фото: classic-trader.com

Продавец и по совместительству текущий владелец прославленной внедорожной марки родом из России, бахвалясь, называет свой автомобиль спортивным автомобилем для каждодневного использования. И с ним можно даже согласиться, ведь после апгрейда родной двигатель с 82 лошадиных сил "вырос" до существенных 210 лошадок. И да, особенность данного конкретно двигателя - это "всеядность". Так как данный двигатель может "кушать" три вида топлива (бензин, сжиженный газ), причем на метаноле мощность проапгрейженого движка возрастает до воистину космических 300 лошадок. Узнав бы о таких показателях, экранный Доминик Торетто был бы в шоке.





Источник фото: classic-trader.com





Модификации не ограничились лишь одним двигателем, Ниву занизили как "предгорную Приору", оснастили тормозами от того самого Porsche, а на передних крыльях автомобиля изображен герб Российской Федерации. Оббивка салона сделана красной кожей, в нем же уютно уместился кондиционер и достойная аудиосистема.





Источник фото: classic-trader.com









рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

А цена такого красавца равно стоимости тех самых BMW первой серии.