В роли инсайдера, сообщившего об этой новости выступила немецкая пресса

Хотя на Украине законодательно запрещен дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой, вера в коллективного западного деда мороза в "Незалежной" неистребима. Потому что от кого можно дождаться таких необычных новогодних подарков как колесные танки, БМП и прочие джипы, как не от деда мороза, правда прописанного в США, Германии и Франции.

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И действительно, со скрипом, но у западного "дедушки" есть военные гостинцы. Так немцы думают над вопросом поставок списанных боевых машин пехоты Marder, которые им самим нужны ввиду постоянных поломок сверхсовременного БМП Puma.





Немецкая БМП Мардер. Источник фото: goodfon.ru





О тяжелых думах по поводу поставить или нет, сообщило газетное издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на свои собственные источники. Официальные же власти, в том числе и канцлер "обиженная ливерная колбаса" Олаф Шольц - пока сохраняют молчание.

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Правда немцы - мудрые ребята, они не спешат передавать даже свою устаревшую списанную технику, так как ожидают подобного вынужденного шага и от своих "заклятых друзей" - США и Франции. Американцам то нечего бояться, а вот Германии может "предъявить" Польша, наряду с Грецией, требующая многомиллиардных компенсаций за период немецких бесчинств во время оккупации во Второй Мировой Войне. И могут организовать свой поход на Берлин...