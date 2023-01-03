Не секрет, что в СВО участвуют не только экипажи фронтовой или тактической авиации, но и воздушный "ядерный щит" нашей Родины - самолеты стратегического эшелона: "Ту-160", "Ту-95МС" и "Ту-22М3".
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Данная лихая тройка по одиночке будет продолжать заниматься как оперативными, так и боевыми учебными мероприятиями. К тому же, обучение переводится на усовершенствование навыков владения и использования автоматизированной системы управления, значительно повышающей качество выполнения различных практических задач, в том числе и боевого применения вооружений.
Ту-95МС и B-52H. Источник фото: militaryrussia.ru
На данный момент поступила информация, что теперь сверхзвуковые ракеты "Кинжал", точнее их применение, было освоено не только пилотами специальной модификации МиГа-31К, но и пилотами стратегической авиации.
И не мудрено, помимо боевой работы, пилоты нашего ядерного воздушного щита за прошлый год "засветились" как в учебно-боевом патрулировании океанов и морей, так и совместном патрулировании с китайскими самолетами зоны ответственности японской ПВО. Где не забыли своим присутствием посетить командно-штабные стратегического уровня - "Восток-2022".