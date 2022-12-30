Польским мужчинам сейчас ни до встречи нового года ни до иных польских праздников. Причина кроется в желании министерства обороны Польши провести в следующем году мобилизацию отслуживших граждан. Новость, как говорится, из первых уст: о повальном бегстве сообщает издание Dziennik Polityczny.
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Аппетиты для такой маленькой страны и еще меньшей армии впечатляют: по новым планам планируется мобилизовать примерно 250 тысяч солдат запаса в возрастной категории не старше 55 лет. Избежать повторного призыва могут лишь мужчины, не способные выполнять важные армейские функции.
Источник фото: .ria.ru
Сам механизм повторного призыва довольно прост: первым делом польских мужчин "приглашают" в военкомат, где сразу же вручают повестку на службу. Но не в действующую армию, а в так называемый резерв. После чего последует участие в учениях и обучение управлению современной военной техникой с последующей припиской к военной части. И тут есть некие аналогии - именно так начиналось формирование территориальной обороны на Украине.
И нельзя сказать, что подобные мероприятия были с восторгом встречены польским обществом. Появились пускай не массовые, но какие-никакие призывы к срыву мобилизации, а уклонисты стали массовым явлением. Простейший способ избежать мобилизации - покинуть территорию Польши, что многие и сделали. Граница с Германией уже забита машинами на польских номерах.
К концу декабря из страны тем или иным способом уехало уже около 70 тысяч мужчин в страны ЕС. И это при том, что сама мобилизация еще толком не начиналась. В последующем можно ожидать бегства еще несколько сот тысяч мужчин призывного возраста.
Сама польская армия состоит из порядка 125 тысяч военных.