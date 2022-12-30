Польское правительство решило призвать резервистов, проходивших ранее воинскую службу

Польским мужчинам сейчас ни до встречи нового года ни до иных польских праздников. Причина кроется в желании министерства обороны Польши провести в следующем году мобилизацию отслуживших граждан. Новость, как говорится, из первых уст: о повальном бегстве сообщает издание Dziennik Polityczny.

реклама

Аппетиты для такой маленькой страны и еще меньшей армии впечатляют: по новым планам планируется мобилизовать примерно 250 тысяч солдат запаса в возрастной категории не старше 55 лет. Избежать повторного призыва могут лишь мужчины, не способные выполнять важные армейские функции.





Источник фото: .ria.ru

Сам механизм повторного призыва довольно прост: первым делом польских мужчин "приглашают" в военкомат, где сразу же вручают повестку на службу. Но не в действующую армию, а в так называемый резерв. После чего последует участие в учениях и обучение управлению современной военной техникой с последующей припиской к военной части. И тут есть некие аналогии - именно так начиналось формирование территориальной обороны на Украине.

И нельзя сказать, что подобные мероприятия были с восторгом встречены польским обществом. Появились пускай не массовые, но какие-никакие призывы к срыву мобилизации, а уклонисты стали массовым явлением. Простейший способ избежать мобилизации - покинуть территорию Польши, что многие и сделали. Граница с Германией уже забита машинами на польских номерах.









К концу декабря из страны тем или иным способом уехало уже около 70 тысяч мужчин в страны ЕС. И это при том, что сама мобилизация еще толком не начиналась. В последующем можно ожидать бегства еще несколько сот тысяч мужчин призывного возраста.

Сама польская армия состоит из порядка 125 тысяч военных.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K



