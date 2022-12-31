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Российские ракеты пройдут модернизацию матричными головками самонаведения
Приятную новость для любителей отечественного ВПК рассказал замминистра обороны РФ - Павел Попов
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   Пока индийцы хвастаются "разблокировкой множителя" советской ракеты, после чего данное творение сумрачного индийского гения стало способно пролетать "встроенные" заводские 450 километров дальности, в России успешно завершились испытания первой отечественной матричной инфракрасной головки самонаведения.

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   Об этом рассказал замминистра обороны РФ, Павел Попов, сообщивший, что еще в октябре текущего года в одном из городов южного военного округа прошло успешное использование инфракрасной головки для авиационных управляемых ракет.


Су-35 на МАКС 2011. Источник фото: ru.wikipedia.org


   Военно-технический эксперимент показал, что отечественные ракеты повысили свою эффективность, кроме того у новых инфракрасных головок есть большой задел для дальнейшего усовершенствования, с постепенным переходом к созданию новейших систем поражения ракет класса "воздух - воздух" малой дальности.  

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   К слову, в телеграм активно циркулируют слухи, что в ходе вчерашнего воздушного боя один российский Су-35С смог сбить целых 4 вражеских самолета и вертолета (два самолета и два вертолета) четырьмя ракетами.

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#су-35с #матричные головки самонаведения
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