BrahMos-ER является вариантом своего российского "отца" - противокорабельной ракеты 3М55 "Оникс"

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке

3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать

-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать

Не "прошло" и пяти лет, как индийские вооруженные силы от наземных ракетных испытаний смогли дорасти и до более сложных - воздушных. Знаменательное событие, "в народе" называющиеся успешным запуском, произошло с борта российского истребителя Су-30МКИ.

реклама

А теперь пройдемся по "виновнику торжества" - индийской ракете BrahMos ER (Extended Range с английского переводится как увеличенная дальность).





Источник фото: defencexp.com









Данная ракета производится на "BrahMos Aerospace" и является вариантом развития противокорабельной ракеты 3М55 "Оникс" российского (разработана и производилась в Советском Союзе) производства.

Дальность ракеты составляла порядка 290 километров, ограниченных не техническими возможностями двигателя, а ограничениями добровольной неофициальной организации РКРТ, созданной в 1987 году.

Индийская же версия более дальнобойная, способная пролететь до 450 километров включительно. Но правде говоря, это есть та самая "неурезанная" дальность советского Оникса.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

А сам BrahMos Aerospace - это совместное русско-индийское предприятие, работающее с 1998 года.