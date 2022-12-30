Не "прошло" и пяти лет, как индийские вооруженные силы от наземных ракетных испытаний смогли дорасти и до более сложных - воздушных. Знаменательное событие, "в народе" называющиеся успешным запуском, произошло с борта российского истребителя Су-30МКИ.
реклама
А теперь пройдемся по "виновнику торжества" - индийской ракете BrahMos ER (Extended Range с английского переводится как увеличенная дальность).
Источник фото: defencexp.com
Данная ракета производится на "BrahMos Aerospace" и является вариантом развития противокорабельной ракеты 3М55 "Оникс" российского (разработана и производилась в Советском Союзе) производства.
Дальность ракеты составляла порядка 290 километров, ограниченных не техническими возможностями двигателя, а ограничениями добровольной неофициальной организации РКРТ, созданной в 1987 году.
Индийская же версия более дальнобойная, способная пролететь до 450 километров включительно. Но правде говоря, это есть та самая "неурезанная" дальность советского Оникса.
А сам BrahMos Aerospace - это совместное русско-индийское предприятие, работающее с 1998 года.