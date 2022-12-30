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В Индии прошло успешное испытание крылатой ракеты BrahMos-ER воздушного базирования
BrahMos-ER является вариантом своего российского "отца" - противокорабельной ракеты 3М55 "Оникс"
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   Не "прошло" и пяти лет, как индийские вооруженные силы от наземных ракетных испытаний смогли дорасти и до более сложных - воздушных. Знаменательное событие, "в народе" называющиеся успешным запуском, произошло с борта российского истребителя Су-30МКИ.

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   А теперь пройдемся по "виновнику торжества" - индийской ракете BrahMos ER (Extended Range с английского переводится как увеличенная дальность). 


Источник фото: defencexp.com



   Данная ракета производится на "BrahMos Aerospace" и является вариантом развития противокорабельной ракеты 3М55 "Оникс" российского (разработана и производилась в Советском Союзе) производства. 

   Дальность ракеты составляла порядка 290 километров, ограниченных не техническими возможностями двигателя, а ограничениями добровольной неофициальной организации РКРТ, созданной в 1987 году.

   Индийская же версия более дальнобойная, способная пролететь до 450 километров включительно. Но правде говоря, это есть та самая "неурезанная" дальность советского Оникса.

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   А сам BrahMos Aerospace - это совместное русско-индийское предприятие, работающее с 1998 года.

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#3м55 &quot;оникс&quot; #brahmos-er #су-30мки
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