Происшествие между двумя самолетами произошло недалеко от воздушных границ КНР

Чем лучше авиация, тем сильнее нация. С этим не поспоришь. Народные поговорки всегда бьют точно в цель. Но не всем это может нравиться. Например, американским самолетам, один из которых стал жертвой "воздушных маневров" китайского истребителя.

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Командование воздушных сил США выразило недовольство летчиками китайского самолета, решившими приблизиться слишком близко к американскому разведывательному самолету. Расстояние в минимальной точке между бортами составляло каких-то 7 метров. Для понимающих и не понимающих, такое расстояние может легко создать опасную ситуацию, ну а летчиков, увидевших чужой самолет так близко, вызывать испуг (и вызвало). По сообщениям командования, американские пилоты RC-135 сильно испугались.





Истребитель J-11. Источник фото: wallpaperflare.com





Сам инцидент в воздухе случился еще 21 декабря в "ничейном" воздушном пространстве, но рядом с границами Китая. Самолет американцев "просто" осуществлял разведывательную миссию, но откуда ни возьмись был замечен истребителем ВВС Китая, после чего последний совершил попытку сближения на критическое расстояние в 7 метров.

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А вся "соль ситуации" в том, что ранее подобных ситуаций со стороны китайских военных летчиков не наблюдалось, и первый такой инцидент вызвал резкое возмущение США.



