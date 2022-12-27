Все необходимое для подготовки диверсий было заготовлено еще загодя, начиная с 2013 года

Включая телевизор, читая интернет и газеты, мы становимся свидетелями "необъяснимых" возгораний, разрушений и поломок в России. Все это можно было бы списать на случайность, но в это мало бы кто поверил. А вот на Западе все называют своими именами: это диверсии с помощью "спящих ячеек", которые подготовили наши зарубежные "партнеры." К такому выводу пришел Джек Мерфи, ныне журналист, в недавнем прошлом - рейнджер (аналог нашего ГРУ с функцией диверсионных и противопартизанских действий). Причем это не плод фантазий, а согласованное мнение на основе анонимной беседы с группой лиц, вовлеченных в разведывательную деятельность, но уже в ранге заслуженных отставников.

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Американская Дельта





Со слов Мерфи, диверсионную деятельность используют агенты разведывательной службы одной из стран НАТО, где кураторами (самой собой, это даже ни капельки не удивляет) работают сотрудники ЦРУ. Для диверсий на ж/д мостах, складах горючего и объектах энергетики используются тайники с взрывчатыми веществами и спецоборудованием. И вы удивитесь, все эти секретные склады были созданы более 10-ка лет назад без участия США.

Но американцы не остались "чистенькими и беленькими": именно они после возвращения Крыма начали создавать "шпионские ячейки" на всей территории России. И за пару дней до начала СВО была дана команда на "пробуждение".

Диверсии осуществляются под непосредственным руководством США, но без прямого участия.









Шпионов в нашем тылу так много, что иногда дело доходит до курьезов: когда желая устроить подрыв железнодорожного полотна, агенты одной спецслужбы срывали ход операции другой НАТОвской структуры.

Большую помощь украинским Силам специальных операций (они тоже просочились на территорию России под той или иной легендой внедрения) оказывают беспилотники, наименование которых является большой секретной тайной, как и их наличие.

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Но сейчас наступает ситуация, когда из-за затягивания СВО, многие члены НАТО стали отдавать команды по прекращению диверсионных атак из-за боязни встречных мер. Но это не касается США и его марионетки, которую Джек так и не назвал. Но сказал, что США в скором времени могут провести шокирующую акцию в столице или иных крупных городах России для запугивания российского руководства.