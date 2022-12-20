Что может быть лучше, чем "поделиться" своими технологиями с противником. Разумеется лучше для противника. Именно это и сделали американцы, отправив воевать, а точнее вести разведку свои малые разведывательные БПЛА модели - RQ-20 Puma на Украину. Отправили, но "пожадничали", передав всего лишь 16 единиц, из имеющихся у себя целой 1000 подобных "экспонатов". Кстати, зато украинцев не обидели в "качестве", передав обновленную модификацию RQ-20 Puma - RQ-20A Puma AE с обновленными аккумуляторами, позволившими увеличить длительность полета.
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Один экземпляр был захвачен казачьим спецназом на Кременском направлении в ЛНР. Дрон удалось "приземлить" с помощью российского антидронового ружья. Теперь образец передовой американской мысли отправится "на стажировку" в один из секретных российских НИИ.
Кстати, хоть птичка и маленькая, цена за эту крошку - весомые 250 000 долларов США.
Тщательная "препарация" дрона даст российским войскам преимущество, так как будут известны слабые стороны этого чуда инженерной мысли. Да и чего греха таить, наши беспилотники могут стать лучше благодаря такому неожиданному "подарку".