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Россия перехватила ценный американский беспилотник RQ-20 Puma стоимостью 250 000 долларов
Всего на Украину было поставлено 16 БПЛА такого типа
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   Что может быть лучше, чем "поделиться" своими технологиями с противником. Разумеется лучше для противника. Именно это и сделали американцы, отправив воевать, а точнее вести разведку свои малые разведывательные БПЛА модели - RQ-20 Puma на Украину. Отправили, но "пожадничали", передав всего лишь 16 единиц, из имеющихся у себя целой 1000 подобных "экспонатов". Кстати, зато украинцев не обидели в "качестве", передав обновленную модификацию RQ-20 Puma - RQ-20A Puma AE с обновленными аккумуляторами, позволившими увеличить длительность полета. 

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Источник фото: airwar.ru


   Один экземпляр был захвачен казачьим спецназом на Кременском направлении в ЛНР. Дрон удалось "приземлить" с помощью российского антидронового ружья. Теперь образец передовой американской мысли отправится "на стажировку" в один из секретных российских НИИ. 

   Кстати, хоть птичка и маленькая, цена за эту крошку - весомые 250 000 долларов США. 

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   Тщательная "препарация" дрона даст российским войскам преимущество, так как будут известны слабые стороны этого чуда инженерной мысли. Да и чего греха таить, наши беспилотники могут стать лучше благодаря такому неожиданному "подарку".

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#rq-20 puma #американские беспилотники
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