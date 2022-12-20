Всего на Украину было поставлено 16 БПЛА такого типа

Что может быть лучше, чем "поделиться" своими технологиями с противником. Разумеется лучше для противника. Именно это и сделали американцы, отправив воевать, а точнее вести разведку свои малые разведывательные БПЛА модели - RQ-20 Puma на Украину. Отправили, но "пожадничали", передав всего лишь 16 единиц, из имеющихся у себя целой 1000 подобных "экспонатов". Кстати, зато украинцев не обидели в "качестве", передав обновленную модификацию RQ-20 Puma - RQ-20A Puma AE с обновленными аккумуляторами, позволившими увеличить длительность полета.

реклама









Один экземпляр был захвачен казачьим спецназом на Кременском направлении в ЛНР. Дрон удалось "приземлить" с помощью российского антидронового ружья. Теперь образец передовой американской мысли отправится "на стажировку" в один из секретных российских НИИ.

Кстати, хоть птичка и маленькая, цена за эту крошку - весомые 250 000 долларов США.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Тщательная "препарация" дрона даст российским войскам преимущество, так как будут известны слабые стороны этого чуда инженерной мысли. Да и чего греха таить, наши беспилотники могут стать лучше благодаря такому неожиданному "подарку".