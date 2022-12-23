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Россия запретит продажу своей нефти по контрактам с потолком цен
Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире федерального телеканала
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   В след за газовыми войнами, Россию последовательно и методично втягивают в еще одну "ресурсную войну". Подоплекой для будущего противостояния стал так называемый нефтяной потолок ограничения цен на российскую нефть, принятый ЕС. Соответствующее решение все-таки было оглашено в ходе долгого пленарного обсуждения. Разумеется, наша страна не могла взирать на такие законы "открытого рынка".

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   Россия воспользуется своим правом отстаивать свои национальные интересы и запретит поставки нефти и всех нефтяных продуктов государствам, выдвинувшим требование соблюсти так называемый потолок цен на черное золото. Об этом решении рассказал вице-премьер Александр Новак в эфире на одном из главных федеральных каналов. 


Источник фото: ria.ru

   Со слов вице-премьера, очень скоро будет опубликован указ президента России об контрмерах на ограничивающее требование Запада по потолку цен на нефть. В рамках указа и будет предписано решение соблюдать запрет на поставки.

   Кроме того, уже в начале следующего года, по словам Новака РФ, в качестве ответной меры может сократить свою нефтедобычу до 700 тысяч баррелей в день. Также поступают сообщения о сокращении добычи природного газа и перенаправлении его на внутренний рынок России.

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