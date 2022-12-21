Что ни говори, а на Украине или очень смелые, или очень глупые чиновники. Шутка ли, довести представителя, точнее представительницу американского Конгресса до жалобы в ФБР на украинский чиновничьий беспредел в адрес своей собственной персоны - дорогого стоит.
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Жертвой "политического харрасмента" стала Виктория Спартц, член Республиканской партии США, в 2020 году выигравшая выборы в Индиане и попавшая в Конгресс. Политическая элита - что ни говори. Но не для украинских чиновников, ради троллинга разместивших в Хмельницкой области плакаты с обвинением данной госпожи в работе "на Кремль".
Тот самый борд
Справедливо ожидать, что Виктория Спартц, урожденная Кульгейко - "обиделась". Закрепив свою досаду в письме на адрес Кристофера Рэя, "случайно" оказавшегося директором ФБР. В письменном документе Спартц возжелала "возбудить" расследование из-за вмешательств в выборы не кого-нибудь, а представителей украинской, что ни на есть высшей власти.
И тот самый твит
И не будет большим секретом, кто конкретно и за что невзлюбил этого представителя американского истеблишмента. "Виновниками" нужно считать лично Зеленского и главу офиса президента - Андрея Ермака, справедливо считающимся "серым кардиналом" текущего украинского политикума.
Ну а "взъелись" эти господа за обвинения в свой адрес в плохом руководстве Украиной, а лично Ермака - в работе "На Кремль". Закрепить "результат" Виктории было несложно: она написала жалобу лично Байдену, указав "виной" всех украинских бед - Ермака.