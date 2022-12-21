Виктория Спартц, уроженка Черниговской области, ныне действительный член Палаты представителей Конгресса США, требует расследования от ФБР по поводу угроз в ее адрес от украинских чиновников

Что ни говори, а на Украине или очень смелые, или очень глупые чиновники. Шутка ли, довести представителя, точнее представительницу американского Конгресса до жалобы в ФБР на украинский чиновничьий беспредел в адрес своей собственной персоны - дорогого стоит.

реклама

Жертвой "политического харрасмента" стала Виктория Спартц, член Республиканской партии США, в 2020 году выигравшая выборы в Индиане и попавшая в Конгресс. Политическая элита - что ни говори. Но не для украинских чиновников, ради троллинга разместивших в Хмельницкой области плакаты с обвинением данной госпожи в работе "на Кремль".





Тот самый борд

Справедливо ожидать, что Виктория Спартц, урожденная Кульгейко - "обиделась". Закрепив свою досаду в письме на адрес Кристофера Рэя, "случайно" оказавшегося директором ФБР. В письменном документе Спартц возжелала "возбудить" расследование из-за вмешательств в выборы не кого-нибудь, а представителей украинской, что ни на есть высшей власти.





И тот самый твит





И не будет большим секретом, кто конкретно и за что невзлюбил этого представителя американского истеблишмента. "Виновниками" нужно считать лично Зеленского и главу офиса президента - Андрея Ермака, справедливо считающимся "серым кардиналом" текущего украинского политикума.

рекомендации 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti за 50 тр в Регарде i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула ASUS 3090 Ti по старому курсу - смотри 3070 Ti Gigabyte Gaming за 53 тр = старая цена 3090 Ti MSI по старой цене по курсу 62 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Ну а "взъелись" эти господа за обвинения в свой адрес в плохом руководстве Украиной, а лично Ермака - в работе "На Кремль". Закрепить "результат" Виктории было несложно: она написала жалобу лично Байдену, указав "виной" всех украинских бед - Ермака.