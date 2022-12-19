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Эксперты поделились мнением, почему подскочили курсы доллара и евро
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   Не трудно догадаться, что курс российской общенациональной валюты сильно зависит от "двух вещей": от цен на черное золото и природный газ. И именно по этим "компонентам" бьет прямой наводкой недружественный Европейский Союз и его патрон - США. Причем последний сильно не вмешивается, заставляя делать всю грязную работу своего "подчиненного", того самого ЕС, Который медленно, но верно, отрезает себе "ногу" - убивая свою промышленность и разгоняя инфляцию. Но что делать, когда команды надо выполнять, а не обсуждать.

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Источник фото: rbk.ru

Урсула фон дер Ляйен

   И не вдаваясь в глубины наших глубин, мы можем отметить, что рубль стал падать по отношению к доллару и евро из-за появления новых санкций и благодаря тому самому "потолку" цен на голубое топливо из России. В случае положительного решения, ограничительные меры начнут действовать в аккурат с нового года, а именно - с 1 января 2023 года.

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  Чуть ранее против России был утвержден 9-ый пакет санкций, пытающийся "обуздать" поставку в северную страну с самой большой территорией товаров двойного назначения.

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