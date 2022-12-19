После чего "жертве" отключают электричество и тогда уже все сидят в темноте

Пока Патриоты то ли едут на Украину, а то ли - нет, в Незалежной происходят "соревнования" кто быстрей пожалуется на своих соседей из-за наличия того самого электричества в розетке. Что как-никак, должно приблизить гипотетическую победу над Россией. Ну или нет. Но факт остается фактом: кому-то очень не дает покоя ситуация, когда у тебя нет "света", а соседа - он есть. И с этим надо что-то делать. Например, написать жалобу "куда следует".

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В Тернополе, где живут настоящие справжние (настоящие) украинцы, набирает обороты негласная гонка по общему количеству жалоб на безответственных соседей. Так в одном из малочисленных домов никогда ранее во время вынужденного блэкаута не отключали электричество. Это сильно забеспокоило бдительных людей из соседнего дома. С соответствующей жалобой в инстанцию. Теперь без света сидят все.









Ситуация произошла в переулке Кирпичном в доме "1Д", запитанном от линии, к которой была подключена местная пекарня. После чего жители домов поблизости отправили коллективные жалобы в электросеть. Электросеть не нашла ничего лучше, как отключить вообще всех от электрической сети.









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И данный случай в городе уже не единичный...