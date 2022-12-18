Своевременная доставка крови к больному, по той или иной причине страдающему от критической кровопотери - вопрос далеко не праздный. И в городе, обычно, с этим не возникает проблем. Потому что большой населенный пункт покрыт сетью дорог, как артерии связывающих различные улицы и районы. Но что делать, когда кровь нужна в местности, где в принципе, отсутствуют дороги или движение по ним затруднено. Выход нашелся.
реклама
Сотрудники отечественного СПб ФИЦ создали устройство, способное доставить кровь или иные медицинские препараты при помощи беспилотников. У такого технического решения есть одно неоспоримое преимущество - оперативность. И естественно, труднодоступные места для этого "мальца" не станут преградой.
Сам придуманный комплекс состоит из классического БПЛА и соответствующей софтверной начинки, благодаря которой дрон сам сможет рассчитать маршрут "до цели". А особый крепеж поможет прицепить емкость с кровью и\или медицинскими лекарствами.
Несмотря на "колхозинг", дрон может похвастаться значительной грузоподъемностью. Судите сами, 15 килограмм в качестве заявленной предельной массы груза - серьезная заявка на успех. А в ходе учений дрон смог пролететь 2 километра и доставить кровь без нарушения ее жизнеобеспечивающих показателей.