Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Яндекс создал самокат, специально подходящий для российских условий
Продажи я-самоката стартуют весной будущего года. Всего планируется выпустить 50 000 единиц ЭСИМ
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

   Яндекс из сугубо виртуальной сферы постепенно начинает идти путем мирового цифрового гиганта Гугла, который создал свой собственный смартфон (Google Pixel). Правда нашему ИТ-монстру такие проекты пока еще не по силам, а вот что по силам, так это создание самокатов собственной разработки. Так счищают в самой компании, дав старт своим электросамокатам. 

реклама

   Разумеется, такой шаг в яндексе сделали "не просто так", а для скорейшей замены зарубежных аналогов, которыми полон "табун" фирменного проката фирмы. 


Источник фото: 3dnews.ru


   Но как водится в нашей стране, громкие слова про "аналогов нет" и "собственной разработки" разбиваются о суровую правду реальности. В действительности самокат от Яндекса - это идеи, взятые с разработки израильской компании "Wind", которую "по чесноку" отечественный ИТ-гигант выкупил ранее. В довесок получивши не просто голый технический чертеж, но и соответствующий софт и производственные линии вкупе с НИОКРом в Китае.

   Сам же "скелет" е-ката (самокат на сленге самокатчиков) будет построен для максимального "соответствия" к российским условиям. А для любителей возить пассажира ждет "маленькая неприятность", воспрепятствующая провозу "зайца". И как настоящий заряженный е-самокат, сможет быстро разгоняться, а для более плавной езды задняя ось будет амортизирована. 



   Производственные планы компании впечатляют: всего планируется сделать 50 000 самокатов, нарастив свой "табун" до 70 000 электросамокатов.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

   Презентация "я-самоката" прошла 15 декабря, а приобрести в свой "гараж" этого стального коня можно будет уже будущей весной.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#яндекс #электросамокаты #самокаты #эсим #самокат от яндекса #электросамокат от яндекса #яндекс-самокат #я-самокат
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Скорость электросамокатов и подобных средств передвижения будет ограничена 25 км/ч
В России принят ГОСТ для электросамокатов, моноколес и гироскутеров – не более 25 км/ч
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС передаст Украине 50 млн светодиодных ламп, которые заменят одну АЭС
39
Эксперты заговорили о закрытии биржи Binance – что происходит, и куда прятать Биткоины
14
"Дьявол" благоразумно обойдет Россию и Белоруссию стороной, иначе ему может грозить запрет
5
В 2023 году Украина получит сотни танков Т-72 - запасы советской военной техники исчерпаются нескоро
19
В Кремле подтвердили, что ЗРК Patriot станут законной военной целью в случае их поставки на Украину
33
Ученым впервые в истории удалось достичь чистого производства энергии термоядерного синтеза
3
«ВКонтакте» запустила сервис VK NFT
2
GeForce RTX 2080 Ti vs GeForce RTX 4090 – сколько лет можно просидеть на флагмане без апгрейда
9
Next Gen-версия The Witcher 3 оказалась недоступна геймерам из РФ – как поиграть в культовую игру
24
Хитрый "Сын Дракона" - почему китайские процессоры Loongson не нужны России
5
Сколько денег вы готовы потратить на видеокарту – 5 игровых моделей для разумных геймеров
13
Microsoft признала ошибку в обновлениях для Windows 11 и Windows 10 22H2
+
Жидкостное охлаждение повышает надёжность хранения данных высокой плотности
2
Американские учёные рассказали как совершили прорыв в области термоядерного синтеза
17
GeForce RTX 4070 Ti показалась в Geekbench тесте OpenCL — производительность RTX 3080 Ti
10
6 видеокарт, которые вы не захотите купить – изучаем цены с внимательными читателями Overclockers
9
С крупнейшей в мире криптобиржи Binance вывели почти 2 000 000 000 долларов за 24 часа
3
Видео с российской межконтинентальной ядерной ракетой Ярс вызвало панику среди западных журналистов
2
The Witcher 3 оказалась неиграбельна – даже GeForce RTX 4090 не способна вытянуть культовую игру
16
Российских рабочих заставляют носить электронные браслеты для контроля физической активности
6

Популярные статьи

Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
897
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
248
Как я освободил более 400 ГБ места на диске обработав видео используя StaxRip
55
В США испытали гиперзвуковую ракету, стоит ли России опасаться и поставят ли ее на Украину
36
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
7
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
140
Оптимизируем Sony PlayStation 4 Pro для комфортной игры
9
Покупаем игровую консоль на барахолке - на что обратить внимание
34
Очередные проблемы Linux систем - как лишиться операционной системы просто установив драйвер
96
5 аниме ужасов, которые заставят вас пожалеть, что вы никогда их не смотрели
15

Сейчас обсуждают

Evgeni Stoletov
04:28
Путиноидам нет места в свободной России)
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
dimchoos
04:27
Вы на совей окраине уже тридцать лет вымираете. Было 40 миллионов через 30 лет осталось 20, плюс спецоперация. Скоро от вас мокрого места не останется.
Может ли Россия победить США и Европу в экономической войне, и стоит ли ждать помощи от союзников
Evgeni Stoletov
04:26
Рабыня Розалия
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
Evgeni Stoletov
04:25
Не дури
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
Lexagon
04:18
нполучили - это что-то среднее между получили и нет?
Автомобили Tesla нполучили возможность запуска игр из Steam
Andru Smith
04:09
У меня 4090 уже месяц. Все с ней прекрасно. Просто особо одаренных нужно питальник научить вставлять в разъем до щелчка и если корпус маленькое УГ, то не надо крышкой ломать переходник питания.
Графические карты AMD RX 7900 XTX на степинге A0 имеют серьезные аппаратные проблемы
Andru Smith
04:06
Это заслуги не Nvidia, а немощь AMD. Чего только стоит откровенный положенный болт на весь профсектор использования видеокарт. Куда не ткни AMD на дне.
Графические карты AMD RX 7900 XTX на степинге A0 имеют серьезные аппаратные проблемы
NgMurakami
04:05
У него же Vega II чуть ли не с релиза. Даже если сейчас навернётся, жизненный цикл всё равно неплохой получается.
Графические карты AMD RX 7900 XTX на степинге A0 имеют серьезные аппаратные проблемы
Andru Smith
04:03
Ничего нового. Красны балаган продолжается. Эти клоуны еще над новым разъемом Nvidia смеялись))) У самим новых карт нет работоспособных, а еще есть время шутить.
Графические карты AMD RX 7900 XTX на степинге A0 имеют серьезные аппаратные проблемы
Дмитрий Зяблов
04:01
Восстанавливать собираются
В 2023 году Украина получит сотни танков Т-72 - запасы советской военной техники исчерпаются нескоро
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем