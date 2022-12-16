Яндекс из сугубо виртуальной сферы постепенно начинает идти путем мирового цифрового гиганта Гугла, который создал свой собственный смартфон (Google Pixel). Правда нашему ИТ-монстру такие проекты пока еще не по силам, а вот что по силам, так это создание самокатов собственной разработки. Так счищают в самой компании, дав старт своим электросамокатам.
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Разумеется, такой шаг в яндексе сделали "не просто так", а для скорейшей замены зарубежных аналогов, которыми полон "табун" фирменного проката фирмы.
Но как водится в нашей стране, громкие слова про "аналогов нет" и "собственной разработки" разбиваются о суровую правду реальности. В действительности самокат от Яндекса - это идеи, взятые с разработки израильской компании "Wind", которую "по чесноку" отечественный ИТ-гигант выкупил ранее. В довесок получивши не просто голый технический чертеж, но и соответствующий софт и производственные линии вкупе с НИОКРом в Китае.
Сам же "скелет" е-ката (самокат на сленге самокатчиков) будет построен для максимального "соответствия" к российским условиям. А для любителей возить пассажира ждет "маленькая неприятность", воспрепятствующая провозу "зайца". И как настоящий заряженный е-самокат, сможет быстро разгоняться, а для более плавной езды задняя ось будет амортизирована.
Производственные планы компании впечатляют: всего планируется сделать 50 000 самокатов, нарастив свой "табун" до 70 000 электросамокатов.
Презентация "я-самоката" прошла 15 декабря, а приобрести в свой "гараж" этого стального коня можно будет уже будущей весной.