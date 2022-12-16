Продажи я-самоката стартуют весной будущего года. Всего планируется выпустить 50 000 единиц ЭСИМ

Яндекс из сугубо виртуальной сферы постепенно начинает идти путем мирового цифрового гиганта Гугла, который создал свой собственный смартфон (Google Pixel). Правда нашему ИТ-монстру такие проекты пока еще не по силам, а вот что по силам, так это создание самокатов собственной разработки. Так счищают в самой компании, дав старт своим электросамокатам.

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Разумеется, такой шаг в яндексе сделали "не просто так", а для скорейшей замены зарубежных аналогов, которыми полон "табун" фирменного проката фирмы.









Но как водится в нашей стране, громкие слова про "аналогов нет" и "собственной разработки" разбиваются о суровую правду реальности. В действительности самокат от Яндекса - это идеи, взятые с разработки израильской компании "Wind", которую "по чесноку" отечественный ИТ-гигант выкупил ранее. В довесок получивши не просто голый технический чертеж, но и соответствующий софт и производственные линии вкупе с НИОКРом в Китае.

Сам же "скелет" е-ката (самокат на сленге самокатчиков) будет построен для максимального "соответствия" к российским условиям. А для любителей возить пассажира ждет "маленькая неприятность", воспрепятствующая провозу "зайца". И как настоящий заряженный е-самокат, сможет быстро разгоняться, а для более плавной езды задняя ось будет амортизирована.









Производственные планы компании впечатляют: всего планируется сделать 50 000 самокатов, нарастив свой "табун" до 70 000 электросамокатов.

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Презентация "я-самоката" прошла 15 декабря, а приобрести в свой "гараж" этого стального коня можно будет уже будущей весной.