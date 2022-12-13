Пока весь мир прильнул к телеэкранам, наблюдая за всевозрастающей интригой по поводу сильнейшей футбольной команды мира, в США потихоньку-помаленьку теряют свой стратегический авиационный парк. Шутка ли, на днях случилось чрезвычайное происшествие - после экстренной посадки загорелся "стратег" - "B-2 Spirit". Событие произошло на авиабазе Уайтмен что в Миссури. Что случилось на земле, уже понятно, а вот воздухе приключилась тайна из тайн, из-за которой самолету и пришлось экстренно приземляться.
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Пресс-служба авиакрыла не стала сгущать краски, рассказав, что неполадки на борту во время полета случились из-за технических причин.
Lockheed F-117 Nighthawk
А вот на земле дела пошли не слишком хорошо: возникший пожар потушили быстро, экипаж не пострадал, но величина повреждений пока не оглашена.
Отсюда остается неизвестным вопрос о восстановлении или отправки на слом столь дорогостоящего самолета. Напомню для тех, кто не знал: B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в мире, а возможно и самим дорогим самолетом в истории. И с этим трудно поспорить: цена одного экземпляра оценивается в 2 миллиарда долларов. Всего выпущено 21 единица этой эксклюзивной авиатехники.