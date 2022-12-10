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США не будут запрещать Украине наносить удары по территории России
Америка и ее дедушка решили поднять ставки: теперь Украина не ограничена в желаниях, а возможно неофициально - и возможностях проводить атаки в глубь российской территории
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   Дедушка старый - ему все равно. Ставшие знаменитыми слова из советских и российских садистских стишков кажется обретают реальное очертание. Теперь те самые США не уверены в том, надо ли запрещать ВСУ бить по территории России. Неназванный военный источник из Пентагона подтвердил британскому изданию о "пропаже" страха перед Россией, и в частности нарастанию вооруженного противостояния со стороны ее же.

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   Теперь что максимально волнует "миролюбивых" американцев, это следование украинских военных законам войны и соблюдению Международной Женевской конвенции. 


Источник фото: dw.com


   Все остальное не волнует официальный Вашингтон. Но сделал важное дополнение к своей словесной эквилибристике. По разумению таинственного собеседника, США хотят быть уверенными, что вооруженные силы Украины не будут атаковать обычные российские семьи и охотиться на конкретных лиц. 

   И только не смейтесь: по словам того же "знатока", воюющие украинцы соблюдают эти два принципа ведения войны.

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   Комментировать тут нечего, разве что лишний раз напомнить, что в навыках лицемерия американцы занимают лидирующие позиции. Которые как бомбили мирные города в XX веке (Дрезден), так и продолжают это делать в веке XXI-ом (Мосул).

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#украина и россия
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