Мечты украинских политиков, поданные своему населению ка за "свершившийся факт" - остались пустыми мечтами. Ведь с такими соседями, которые "случайно" пуляют зенитными ракетами по тракторам и зернохранилищу - никто не захочет делиться ПВО

Начну с пространных мыслей: зачем стране, войска ПВО которой сбивают все и так закончившиеся еще весной ракеты, зачем такой стране самые крутые и дорогие установки ПВО. Как вы понимаете - ответ тут из области, побоюсь предположить, самой что ни на есть высшей математики. Но Германия в своем роде сама математик, поэтому логично отказала в поставках по просьбам Польши на Украину своих "Patriot"ов. И действительно - "зачем". Ведь по заявлению пана-атамана Зеленского - сбивается 100 российских ракет из выпущенных 90.

реклама









Но Германия не отказалась разместить свои ЗРК Патриот в пределах государственных границ Польши, которая их раньше и запрашивала (но потом Поляки захотели "странного": разместить противоракеты на территории Украины). Об этом заявил министр обороны Польши - Мариуш Блащак.

Кстати, "сорвавшаяся" сделка - это большущий камень в огород главы МИД - Дмитрия Кулебы, утверждавшего о "прям точно договорились" о поставках батареи Патриотов страждущей Неньке.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Что тут говорить, Польша как ни старалась, все не приблизила начало третьей мировой. Ведь с Патриотов можно запускать не только противоракеты, но и вполне "обычное" ядерное оружие. Но немцы либо после звонка старших партнеров из-за лужи это все прекрасно поняли