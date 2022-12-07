Начну с пространных мыслей: зачем стране, войска ПВО которой сбивают все и так закончившиеся еще весной ракеты, зачем такой стране самые крутые и дорогие установки ПВО. Как вы понимаете - ответ тут из области, побоюсь предположить, самой что ни на есть высшей математики. Но Германия в своем роде сама математик, поэтому логично отказала в поставках по просьбам Польши на Украину своих "Patriot"ов. И действительно - "зачем". Ведь по заявлению пана-атамана Зеленского - сбивается 100 российских ракет из выпущенных 90.
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Но Германия не отказалась разместить свои ЗРК Патриот в пределах государственных границ Польши, которая их раньше и запрашивала (но потом Поляки захотели "странного": разместить противоракеты на территории Украины). Об этом заявил министр обороны Польши - Мариуш Блащак.
Кстати, "сорвавшаяся" сделка - это большущий камень в огород главы МИД - Дмитрия Кулебы, утверждавшего о "прям точно договорились" о поставках батареи Патриотов страждущей Неньке.
Что тут говорить, Польша как ни старалась, все не приблизила начало третьей мировой. Ведь с Патриотов можно запускать не только противоракеты, но и вполне "обычное" ядерное оружие. Но немцы либо после звонка старших партнеров из-за лужи это все прекрасно поняли