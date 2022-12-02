Кто бы что ни говорил, а РСЗО HIMARS - грозное оружие. Против которого денно и нощно ищется мощное "противоядие".
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До недавнего времени подразделения ПВО с трудом могли противостоять натиску ракет комплекса РСЗО, "любезно" предоставленных Украине западными партнерами. Причина вот она: ракеты летят на большой высоте с очень низким ЭПР (около 0.1). Да и из-за небольшого расстояния в 80 километров, очень сложно правильно отреагировать на угрозу.
Учебные стрельбы из Хаймарсов в США
Но "Лед тронулся, господа присяжные заседатели". Один из командиров российских ПВО сообщил радостную весть, что в войска поступило свежее обновление софта, после которого Хаймарcы получили "-100" к незаметности и скрытности. Военнослужащий сообщил, что новое программное обеспечение теперь "видит" управляемые реактивные снаряды Хаймарса как обычные цели. И теперь в порядке вещей сбить десять ракет так называемого американского вундерваффе.
Что послужило причиной скоро выхода "патча" мы так скорее всего и не узнаем, но можем предположить с высокой долей вероятности, что после "коммерческой сделки" по покупке совсем "ненужного" целехонького управляемого снаряда той самой M142, наши инженеры нашил тот самый выход и закрыли давно мешающий "гештальт".