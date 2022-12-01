"Внимательные" и слишком подозрительные подписчики усмотрели пропаганду в действиях знаменитой фирмы - "амбассадора" индустрии моды

Пока одни готовятся к суровой зиме, из-за собственноручно введенных санкций, вынуждающих покупать дорогой заокеанский газ по цене, превышающий в четыре раза внутренние цены правительства США, другие критикуют свою власть за так называемые "дома несокрушимости", в которых не то что не согреешься в студеную зимнюю пору, но и даже не попадешь, из-за тотального очковтирательства назревающих политических подвижек; другие же "сослепу" видят то, что кажется предательством демократии и "свободного мира". Ведь как можно в эпоху абсолютной "отмены России" публиковать счастливых "носительниц" бренда Dior в окружении "русских" березок и такой же "советской" тундры. Ну настоящая ш пропаганда и диверсия. По версии бдительных читателей конечно же. Интересно, а что увидят читатели этого блока, прелюбопытно будет узнать.

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В канун католического рождества капиталистически правильно мыслящий модный бренд Dior от слова мода, влип в скандал высокого накала, разместив "фотачки" моделей на фоне берез, которые, естественно, ассоциируются только с песней "Отчего так в России берёзы шумят" самой любимой группы сами знаете кого. Как тут не возникнуть скандалу...









Неконтролируемый приступ сетевого гнева вызвала рекламная компания "CRUISE 2023", точнее ее зимняя часть. Твитерные воины, в большей своей массе, заприметили незамаскированные "русские мотивы". Правда как можно разглядеть то, чего как бы и нет. Ведь в описании к промо нет ни слова упоминаний о стиле я-ля Русс, но есть упоминание о некой Марии Грации Кьюри, путешествующей через наследие и новые веяния. Ну а символом преходящего рождества в рамках виденья одеяний будущих трендов "назначена" La Capitana - сиречь воплощения жаркого фламенко. Где тут можно усмотреть хоть что-то отдаленно смахивающее на русские балалайки, ушанку и пресловутые березки - вопрос сильно риторический...





Та самая коллекция

Но как говорится, "штирлиц" никогда не был так близок к провалу, "отрапортовав" Юстасу во вражеском Твиттере кодовой фразой "путешествие в тундру". Где снова засветилась шифровка в центр с "не совсем" славянскими именем и фамилией Мария Грация Кьюри.

А теперь "новость" для тех, кто совсем плохо учился в школе, точнее симулял уроки географии. Согласно "презренной науке" - тундровые климатические зоны, и соответственно тундра, есть не только лишь в России, как говорят великие киевские классики сложных речей (Кличко не даст соврать). Но и в патріотичных Канадчине "та" Американщине. Да и если уж сильно докапываться до самого слова tundra, то оно происходит от финского tunturi, переводящимся как голое плато.





Арктическая тундра

Но опять же, "охота на ведьм" в самом разгаре: как же можно спутать красивых женщин в "снежных нарядах" на фоне зимнего березовика с обычными рыжими "ведьмами" из Европы. Да и все эти платки на голову, жемчуга и прочие каменья - прочно ассоциируются только лишь с Матушкой Русью. Ну явно же зашифрованное послание агентам кровавого КакГеБэ. Не иначе.

Чего далеко ходить: некоторые сознательные комментаторы прямо здесь под "белоснежным" твитом обвинили Dior в поддержке России, пускай и чрезвычайно косвенно.

Кто-то пошел дальше, назначив прославленный бренд в рекламе государства, признанного ничего не значащей резолюцией спонсором сами знаете чего.









Но и был некоторый процент здравомыслящих "сетевых обывателей", прознавших из посещений школы, что березы растут не только лишь в самой большой стране мира, но и в окружении "правильных стран", так что обвинение в "русскости" Dior - это притянутый за уши жупел глупости.

Больше всех смог удивить конечно же житель Поднебесной, "усмотрев" в визуальной рекламе совсем не работу на русскую пропагандистскую машину, а в краже великой "китайской идеи", точнее культурной апроприации китайских же мотивов. Правда после погрузившись в тонкие "философские" измышления по поводу белой корейской собаки. Высший Фен Шуй - не иначе...

Что касается самого "Dior", прославленный модный бренд духов и прочих тонких одеяний - держится молодцом. Ну как держится: оставив без всяких комментариев "толстые" подозрения знатоков тонкой русской души и ее визуальных предвестников. Если так двигаться дальше, то можно домыслить совсем уж крамольные образы много где: это и ношение ушанок и питье чая в холодную зимнюю стужу, и прости бог, разве сама зима - не есть русский символ, так хорошо помогающий побеждать России всех ее врагов на протяжении двух последних столетий.

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