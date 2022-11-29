Сообщается что кардинальных отличий от базовой американской версии не сильно много

Французская республика из своих военных закромов поставила на Украину обновленную версию M270A1 MLRS HIMARS - РСЗО LRU. "Военную тайну" выдал министр обороны незалежной Алексей Резников.

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Правда радость ВСУ не должна быть слишком большой: так как рачительные "франсуа" пообещали передать аж целых две установки. Сколько ракет для этих систем будет поставлено - четыре или может быть пять, господин Резников тактично смолчал.









Также пресс-служба минобороны страны с желто-голубым флагом успела похвастаться: согласно их сообщению теперь в ВСУ собрана целая коллекция реактивных "покемонов" семейства Хаймарс: от британской копии M270В1 MLRS до американского "праотца" M270A1 MLRS, и от немецкого MARS II (не тот что шоколадный батончик) и до теперешней французской РСЗО LRU M270.

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Все четыре разновидности ракетных установок совсем не сильно отличаются от материнского семейства Хаймерсов: они имеют примерно равные технические характеристики и используют одни и те же боеприпасы, разве что версия от французов не может эксплуатироваться с боевой кассетной частью.