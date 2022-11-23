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   Вы будете сильно удивлены, но на спортивных подмостках компания Porsche известна не только как победительница асфальтовых гонок, но и как покорительница того самого Дакара. То самое знаменательное событие случилось в далеком 1984 году. Конечно, с тех пор много воды утекло, но тем не менее, компания из Штутгарта решила войти в одну и ту же реку дважды, продемонстрировав на автосалоне в Лос-Анджелесе осовремененную версию покорителя бездорожья в кузове Porsche 911.

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Источник фото: autoreview.ruPorsche 911 Dakar


   Можно долго спорить, повернется ли язык назвать спортивное купе полноценным внедорожником, но факты говорят об обратном: подвеска проапгрейжена в соответствии с "нормами" любителей пересеченной местности, да и шины Pirelli "пошиты" специальные - Scorpion All Terrain Plus, не сильно боящиеся грунта.

   Не страшна новому Porsche и осенне-весенняя слякоть вперемешку с некрупными камнями. Но конечно всех интересует "что там под капотом". А под капотом 3-литровый турбинированный двигатель с "лошадной мощностью" в 473 силы.


Источник фото: autoreview.ruPorsche 911 Carrera 4 GTS

   Скорость соответствующая для "заряженного джипа": первую сотню с места Порш способен проехать за 3.4 секунды, а максимальная скорость "упирается" в 240 км/ч.

   Естественно, машинка получилась весьма лимитированной: запланировано отправить в "большое плавание" порядка 2500 единиц. Цена "коника" относительно "демократичная" для такого ряда машин - 223 450 американских тугриков.

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#porsche 911 #porsche 911 dakar
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