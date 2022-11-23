До лучших образцов "внедорожного" стиля жизни эксперимент компании не дотягивает, но несложная грунтовка этому монстру вполне по зубам

Вы будете сильно удивлены, но на спортивных подмостках компания Porsche известна не только как победительница асфальтовых гонок, но и как покорительница того самого Дакара. То самое знаменательное событие случилось в далеком 1984 году. Конечно, с тех пор много воды утекло, но тем не менее, компания из Штутгарта решила войти в одну и ту же реку дважды, продемонстрировав на автосалоне в Лос-Анджелесе осовремененную версию покорителя бездорожья в кузове Porsche 911.

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Porsche 911 Dakar





Можно долго спорить, повернется ли язык назвать спортивное купе полноценным внедорожником, но факты говорят об обратном: подвеска проапгрейжена в соответствии с "нормами" любителей пересеченной местности, да и шины Pirelli "пошиты" специальные - Scorpion All Terrain Plus, не сильно боящиеся грунта.

Не страшна новому Porsche и осенне-весенняя слякоть вперемешку с некрупными камнями. Но конечно всех интересует "что там под капотом". А под капотом 3-литровый турбинированный двигатель с "лошадной мощностью" в 473 силы.





Porsche 911 Carrera 4 GTS

Скорость соответствующая для "заряженного джипа": первую сотню с места Порш способен проехать за 3.4 секунды, а максимальная скорость "упирается" в 240 км/ч.

Естественно, машинка получилась весьма лимитированной: запланировано отправить в "большое плавание" порядка 2500 единиц. Цена "коника" относительно "демократичная" для такого ряда машин - 223 450 американских тугриков.

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