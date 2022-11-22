В декабре наступает "знаменательный" день, 5 декабря США со своей "кодлой" покажут всему миру честную конкуренцию и капитализмъ - просто-напросто введя санкции, устанавливающие ограничения на максимальную цену для российской нефти, поставляемой морем. Прямые выводы из этой ситуации - следующие: многие трейдеры ждут пониженной цены на черное золото из России.
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Не стали исключением из ожидающих "золотого дождя" (гусары - молчать) и наши "любы друзи" - Китайцы. "Ждуны" страны-дракона приостановили все закупки российской нефти до 5 декабря. Что, в свою очередь, может позволить купить нефть по хорошей скидке. Что уж говорить - "сыны алиэкспресс" действуют во всей своей красе...
Согласно западному изданию, сибирская нефть под "брендом" ESPO осталась невыкупленной, хотя данный продукт отличается повышенным вниманием среди нефтяного комьюнити Китая из-за большого объема "дизеля", получаемого после переработки.
Но в России смотрят с оптимизмом на потенциальные ограничения, где странам, "возжелавшим" поддержать вводимые ограничения, нефть перестанут продавать вообще. И тут китайцы на распутье...