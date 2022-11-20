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Вместо дорогих слуховых аппаратов малоимущим гражданам предлагают приобрести AirPods
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   Статистика слабослышащих по США ужасает: около 15% населения старше 18 лет в той или иной степени страдают "тугоухостью". Но из этой группы лиц далеко не у каждого есть деньги на приобретение слухового аппарата из-за дороговизны последних. 

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   Сообщество американских ученых выдвинуло Apple просьбу, внедрить технологии в свои наушники, делающие данный девайс альтернативой медицинским слуховым аппаратам.


Источник фото: appleinsider.ru


   И такая возможность действительно есть - так как уже с 2016 года AirPods имеют функцию "Live Listen", позволяющую помимо функции собственно наушников - использовать функцию микрофонов.

   При тестировании были получены удивительные факты: оказалось что стандартные слуховые аппараты ценой за 1500 долларов уступают AirPods 2 и более старшим моделям. А AirPods Pro ненамного уступает устройствам слухового "лакшери-сегмента" ценой от 10000 долларов США. 

   Но сравните разницу в ценах: в Штатах AirPods 2 стоят всего около 130 долларов, а базовый слуховой аппарат - 1500. Контраст очевиден даже в сравнении с более дорогими AirPods Pro за 250 долларов.

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