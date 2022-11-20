Наушники за 140 долларов оказались лучше чем базовые слуховые аппараты за 1500 долларов

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Статистика слабослышащих по США ужасает: около 15% населения старше 18 лет в той или иной степени страдают "тугоухостью". Но из этой группы лиц далеко не у каждого есть деньги на приобретение слухового аппарата из-за дороговизны последних.

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Сообщество американских ученых выдвинуло Apple просьбу, внедрить технологии в свои наушники, делающие данный девайс альтернативой медицинским слуховым аппаратам.









И такая возможность действительно есть - так как уже с 2016 года AirPods имеют функцию "Live Listen", позволяющую помимо функции собственно наушников - использовать функцию микрофонов.

При тестировании были получены удивительные факты: оказалось что стандартные слуховые аппараты ценой за 1500 долларов уступают AirPods 2 и более старшим моделям. А AirPods Pro ненамного уступает устройствам слухового "лакшери-сегмента" ценой от 10000 долларов США.

Но сравните разницу в ценах: в Штатах AirPods 2 стоят всего около 130 долларов, а базовый слуховой аппарат - 1500. Контраст очевиден даже в сравнении с более дорогими AirPods Pro за 250 долларов.

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