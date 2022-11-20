По сообщению издания, Россия и Иран заключили договор о производстве дронов на территории РФ

Как-то обсуждалось, что России катастрофически не хватает своих дронов, но по информации, "раскопанной" американской газетой The Washington Post, скоро этот вопрос уйдет с повестки дня. Потому что Россия и Иран заключили группу договоров о начале выпуска иранских дронов на территории России. Первые "птички" могут сойти с конвейера уже под конец этой зимы.

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По сообщению журналистов из Америки, в начале текущего месяца документ о сотрудничестве между иранской стороной и российской был подписан. И как говорится, совпадения тут не случайны.









На днях была совершена незапланированная поездка секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в дружественный Иран. И вряд ли встреча с высокопоставленными лицами Исламской республики была посвящена чему-то несущественному.

Также The Washington Post заметил, что дроны будут собираться на территории России. В настоящий момент идет передача проектной документации и некоторых компонентов БЛА.

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И это очень хороший ход для Ирана, ведь при таких шахматных шагах, республике "не предъявишь" за передачу дронов, введя моментальные санкции.