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The Washington Post - "Шахид" и другие дроны могут начать собирать в России
По сообщению издания, Россия и Иран заключили договор о производстве дронов на территории РФ
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   Как-то обсуждалось, что России катастрофически не хватает своих дронов, но по информации, "раскопанной" американской газетой The Washington Post, скоро этот вопрос уйдет с повестки дня. Потому что Россия и Иран заключили группу договоров о начале выпуска иранских дронов на территории России. Первые "птички" могут сойти с конвейера уже под конец этой зимы.

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   По сообщению журналистов из Америки, в начале текущего месяца документ о сотрудничестве между иранской стороной и российской был подписан. И как говорится, совпадения тут не случайны.


Источник фото: gazeta.ru


   На днях была совершена незапланированная поездка секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в дружественный Иран. И вряд ли встреча с высокопоставленными лицами Исламской республики была посвящена чему-то несущественному. 

   Также The Washington Post заметил, что дроны будут собираться на территории России. В настоящий момент идет передача проектной документации и некоторых компонентов БЛА.  

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   И это очень хороший ход для Ирана, ведь при таких шахматных шагах, республике "не предъявишь" за передачу дронов, введя моментальные санкции.

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#the washington post
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