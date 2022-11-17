Нам с младых ногтей внушали, что попкорн и кока-кола - "тлетворные" западные продукты, разрушающе действующие на органы пищеварения и организм в целом. До последнего времени с этим можно было согласиться по части кока-колы, а вот над попкорном уже успели "поработать". В том числе, "генетически". Изменив геном.
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Ученые из американского Университета Небраски-Линкольна "обогатили" новый сорт попкорна питательной структурой. В два раза более насыщенной чем "обычные сорта".
Еще в "ламповых" 1990-ых та же группа высоколобых мужей продемонстрировала образец QPM-кукурузы с добавленным набором гена opaque-2. Данный ген "обогатил" кукурузу целым набором полезностей: среди них хорошо всем знакомые лизин и триптофан. Новый сорт кукурузы весьма приглянулся странам третьего мира, решивших с помощью генно-модифицированного сорта "проскочить" проблему голода. Но затея не слишком удалась, по причине "мягкотелости" зерен початка. Слабая структура была слишком уязвима для болезней и насекомых-вредителей.
Выход был найден агрономами, которые путем скрещивания с другими сортами кукурузы, добились стойкой структуры зерна. Дальше "немножко" помогли генетики. Постепенно скрещивая QPM-кукурузу и сорта для попкорна, совместными усилиями добились стойкого гибрида с впечатляющими полезными свойствами, способного "пережить" приготовление в микроволновке. Приятного аппетита.