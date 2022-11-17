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   Падение уровня жизни россиян и текущая напряженная политическая обстановка в мире диктует новый расклад. Прошли те тучные времена, когда желание менять флагман раз в год было неистребимым, по крайней мере для большинства адекватных граждан. Ведь брать кредит на покупку очередной новинки ради заветного бренда - не есть признак здорового психического состояния. И по случаю "подоспела" новость:

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   Лидеры российского "смартфонного" рынка подтвердили информацию, что население России стало все больше засматриваться на бывшие в употреблении гаджеты. Это, в первую очередь, касается смартфонов. 


Источник фото: applipetsk.ru


   1. Например, в "Мегафоне" пробили планку в 63% продаж по отношению к прошлому месяцу, в ноябре эта цифра выросла до 40%.

  2. На маркетплейсе "Яндекса" данные показатели "без стыда" выросли не менее чем в двое.

  3. Но больше всех удивил "симбиоз" М.Видео и Эльдорадо: у соединившихся сетей "отгруз" клиентам поддержанной техники (только смартфонов) составил немыслимые 400% по отношению к предыдущему шестимесячному периоду. 

   Самым популярным брендом, желанным среди покупок - стал купертиновский смартфон. В частности, покупателям хочется приобрести iPhone XR, 11-ую серию айфонов и флагман с большим экраном - 12 Pro Max. Среди телефонов на андроиде, люди больше всего "засматриваются" на б/у Samsung Galaxy S21.

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#samsung #iphone #анализ рынка смартфонов
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