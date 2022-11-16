Обычно женщин отождествляют с любовью и добротой. Но это было "вчера". А сегодня одна такая из "братского народа" без всяких там политкорректных экивоков в прямом эфире конечно же не где-нибудь, а в русофобском Львове заявила просто-таки нацистское мнение о русских.

Прямая цитата ниже:





Что это, как не человеконенавистническая идеология, прямо обвиняющая не конкретного человека, а всю нацию в плохом. Да, это называется очень просто - это обыкновенный нацизм.

реклама

Правда госпожа Ольга Лакунова затруднилась ответить, каким же способом все русские, в том числе и младенцы, должны "сгинуть".









Помимо конкретно русских, бывшая военнослужащая территориальной обороны возмутилась огромным размером России, обозванную в интерпретации женщины вот так:

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр





Корреспондент-ведущая даже не попыталась поправить новоявленного "гитлера в юбке", лишь прокомментировав, про очень справедливое высказывание.

Вот она "братская любовь" во всем своем "великолепии", но я все еще верю, что украинцы не все такие, правда с каждой секундой надежда улетучивается...