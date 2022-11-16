Освобожденная из плена ВСУшница призвала "ликвидировать" всех россиян, даже детей
Обычно женщин отождествляют с любовью и добротой. Но это было "вчера". А сегодня одна такая из "братского народа" без всяких там политкорректных экивоков в прямом эфире конечно же не где-нибудь, а в русофобском Львове заявила просто-таки нацистское мнение о русских.
Прямая цитата ниже:
Что это, как не человеконенавистническая идеология, прямо обвиняющая не конкретного человека, а всю нацию в плохом. Да, это называется очень просто - это обыкновенный нацизм.
реклама
Правда госпожа Ольга Лакунова затруднилась ответить, каким же способом все русские, в том числе и младенцы, должны "сгинуть".
Помимо конкретно русских, бывшая военнослужащая территориальной обороны возмутилась огромным размером России, обозванную в интерпретации женщины вот так:
Корреспондент-ведущая даже не попыталась поправить новоявленного "гитлера в юбке", лишь прокомментировав, про очень справедливое высказывание.
Вот она "братская любовь" во всем своем "великолепии", но я все еще верю, что украинцы не все такие, правда с каждой секундой надежда улетучивается...
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила