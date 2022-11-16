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Освобожденная из плена ВСУшница призвала "ликвидировать" всех россиян, даже детей

Такого мнения стала придерживаться военнослужащая Ольга Лакунова. Причем все эти человеконенавистнические слова были сказаны под камеру
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  Обычно женщин отождествляют с любовью и добротой. Но это было "вчера". А сегодня одна такая из "братского народа" без всяких там политкорректных экивоков в прямом эфире конечно же не где-нибудь, а в русофобском Львове заявила просто-таки нацистское мнение о русских. 

   Прямая цитата ниже:


   Что это, как не человеконенавистническая идеология, прямо обвиняющая не конкретного человека, а всю нацию в плохом. Да, это называется очень просто - это обыкновенный нацизм.

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   Правда госпожа Ольга Лакунова затруднилась ответить, каким же способом все русские, в том числе и младенцы, должны "сгинуть".


Источник фото: topwar.ru


   Помимо конкретно русских, бывшая военнослужащая территориальной обороны возмутилась огромным размером России, обозванную в интерпретации женщины вот так:

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   Корреспондент-ведущая даже не попыталась поправить новоявленного "гитлера в юбке", лишь прокомментировав, про очень справедливое высказывание.

   Вот она "братская любовь" во всем своем "великолепии", но я все еще верю, что украинцы не все такие, правда с каждой секундой надежда улетучивается...

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