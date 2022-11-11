Человека всегда интересовал ответ на вопрос: "сколько осталось жить". Обычно "пользовались" помощью лесной кукушки, но не всем, видимо, повезло быть знакомыми с этой птицей, а возможно кукушки нет в Бразилии, где придумали способ определения потенциального "долголетия" простым тестом для пятидесятилетних и старше.
реклама
В жаркой южноамериканской стране создали простой 10-секундный тест, при прохождении которого вам необходимо простоять за отведенное время на одной ноге.
"Несдача" теста означает, что вы неизмеримо ближе к своему земному концу, чем более удачливые "подопытные". Ведь согласно многолетним исследованиям бразильских ученых, неспособность удержать равновесие в течение 10 секунд увеличивает вероятность раннего перехода через "реку Стикс" до 84%.
Долгосрочное исследование проходило в течение порядка 10 лет и в данной программе присутствовало около 1500 испытуемых в возрастной группе от 50 до 70 лет. В ходе эксперимента у потенциального кандидата "в мир иной" было три запасных попытки пройти 10-секундный тест. Из всего массива испытуемых каждый пятый не справился с простым заданием. Спустя около 7 лет ученые подтвердили гипотезу: чуть меньше 20% проваливших задание перешли на "иные планы бытия", среди "счастливчиков", получивших "зачет", таких оказалось неизмеримо меньше - лишь 4.5%.
Итоги долгого опыта показали, что равновесие - это один из краеугольных камней долгожительства, ведь именно это качество требует совместной работы нескольких важнейших систем человека, а это "прямая дорога" - к высокому качеству жизни и ее более длительной линии.
Занимайтесь легкой физкультурой господа.