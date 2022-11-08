Исследователи пытаются изучить продвинутый способ модификации геномов в бактериях. Так для задачи стали применять вирусы, способные находить и "нейтрализовать" вредоносные бактерии с помощью редактирования генов. Благодаря этому механизму ученые смогут проводить операции "копи паст" геномов в другие живые организмы, обрезая "лишний" ДНК-отрезок. У новых вирусов-охотников есть название - бактериофаги и их функция в выслеживании конкретных целевых штаммов.
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Так в одном из опытов бактериофагу было необходимо "атаковать" кишечную палочку, "вырезав" участок генома бактерии, ответственной за устойчивость к антибиотику. Правда в ходе эксперимента удалось лишь заменить не целый пласт генома, а только буквенную последовательность участка ДНК. Пример: вместо аабаа стало аааб.
С помощью технологии CRISPR ученые осуществили задуманное. Эффективность операции "поиска и нейтрализации" составила 28%. Что по мнению ученых - "совсем неплохо".
В недалеком будущем данная методика позволит "оздоровить" желудочно-кишечную систему человека и "правильно" отредактировать геном сельскохозяйственных культур для сокращения аллергической реакции на растение и повышению устойчивости к патогенному воздействию.