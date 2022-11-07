Среди почетных гостей можно выделить Александра Лукашенко, который продемонстрировал акулам "айфонов и социальных сетей" как управляться с топором

Что мы знаем о колке дров, простые городские жители, в большинстве своем - ничего. Ведь "наши дрова" в городских квартирах - это электрические розетки и батареи центрального отопления (либо индивидуальные котлы). Но в соседней стране (Белоруссии) прошли занимательные соревнования: и это не киберспорт или еще какая-нибудь необязательная дисциплина. Это... - чемпионат по колке дров среди журналистов и блогеров. Умеют же удивлять и оживлять наше серую жизнь братья-славяне.

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Не хочу ерничать, но данное соревнование, о котором пойдет речь ниже, ой как бы пригодилось сейчас обычным Украинцам: и дров наколоть для суровой долгой зимы и получить прекрасный шанс согреться прямо здесь и сейчас, не отходя от колоды. Довольно-таки практичное занятие.

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Так донельзя практичный президент Белоруссии уже успел посетить мероприятие, продемонстрировав всем присутствующим прекрасное умение "рубить дрова". Причем "батька" орудовал не только топором, но и кувалдой. Не преминул глава государства "потроллить" и своих соседей - поляков, литовцев и прочих латышей, пригласив на свой "мастер-класс".