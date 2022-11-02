Ровно в середине прошлого месяца знаменитый "Калашников" (концерн) выступил с пресс-релизом о завершении договора о производстве и поставке аэрозольных боеприпасов в войска, известных под индексом ГРАУ 3ВД35. Сам боеприпас не новый, а был "засвечен" еще год назад.
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Внешний вид "фейерверка" напоминает цилиндрическую болванку небольшого размера с массой около 2 кг, содержащую специальную смесь. Выстреливается он, как бы многие подумали, не из основной пушки, а из пусковых "мортирок" калибра 76 миллиметров. Выстреливать пиротехнический заряд можно под разным углом, тем самым регулируя дальность выстрела и направление. И по "логике вещей", бронированная техника с установленной системой, должна оснащаться "лазерообнаруживающими" датчиками и управляющим блоком с дистанционным пультом управления.
В момент производства выстрела, предполагаемая зона подлета ракеты к цели покрывается дымовым облаком и искрящимися огоньками. В облаке присутствуют специальные компоненты, "наводящие" помехи на оптические системы, "тепловики" и инфракрасные головки ракет. Помимо наземных целей поражения, бронированная техника может укрываться и от воздушных целей, так как облако появляется на достаточной высоте в воздухе.