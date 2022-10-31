Отличие от современных аналогов - в степени быстродействия на организм человека. Изобретение ученых из Нанкинского университета действует практически мгновенно

Китайские ученые создают не только "копии", которые оказываются совсем нехуже оригинала, но и нечто новое. Так например высокоумные мужи из Нанкина изобрели антидепрессант для "купирования" депрессивных расстройств. Что тут такого, возмутится дотошный читатель, не слишком прорывное открытие. Но как сказать... сравнивая новое вещество с текущими медицинским аналогами, китайское "варево" оказалось ультрабыстрым по скорости своего благотворного воздействия. На текущий момент, большинство лечащих специалистов против депрессии назначают лекарства, непосредственно воздействующие на серотонин. Они попросту повышают его количество "в крови", вследствие чего настроение "как бы само собой" улучшается. Но тут имеется и "расплата" и отсроченное действие: шутка ли, селективные ингибиторы начинают действовать лишь через пару недель. То есть человек ощущает свое улучшение только спустя продолжительное время. А вот китайцы сумели "обойти" побочки. Так химическое соединение с наименованием ZZL-7 "придерживает краник" межклеточного серотонина в области дорсального ядра, и в то же время "снимает все барьеры" для серотонина в зоне префронтальной коры мозга. Все это и порождает ярко выраженный эффект освобождения от "черных мыслей и уныния" прямо здесь и сейчас.

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Пока что "пациентами" нового препарата побыли лишь лабораторные мыши, но и эти результаты обнадеживают. Судите сами - спустя два часа грызуны получили ярко выраженный антидепрессивный "статус" без побочек. А вот что касаемо людей, то для полной проверки ZZL-7 может потребоваться не меньше пары лет.