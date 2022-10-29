Пять лет назад в Англии провели группу занимательных экспериментов по "привитию" определенных навыков пчелам. Ученые как заядлые дрессировщики, "премировали" жужжащих полосатиков сладким лакомством за хорошо выполненную работу по закатыванию шара в отверстие в плоскости. После пристального наблюдения ученые мужи обнаружили, что насекомые уже и без получения сладостей стали "играться" с деревянным шариком. Проще говоря, такое поведение свидетельствует о наличии у пчел так называемого игрового поведения.
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Данный "элемент" поведения для нас, людей - далеко не новость. То же самое происходит когда с клубком ниток или хозяйскими вещами играют представители кошачьих или собачьих, по причине получения удовольствия без выгоды в виде покушать.
Но вернемся к пчелам: дабы проверить качество эксперимента, те же самые ученые "внесли" в опыт новые данные - так у пчел появился неограниченный доступ к еде и никаких "задач" по уборке своей территории (пчелы на самом деле любят убирать лишнее). И что вы думаете... Пчелы все равно продолжили "баловаться" с шариками, хотя прошлые стимулы исчезли.
Данный опыт доказал, что на самом деле пчелы не такие уж и "примитивные" и несмотря на наличие маленького мозга, в котором, казалось бы, находилось место только выполнению рефлексов, на самом деле пчелы обладают мыслями и эмоциями.