Стартап от Shift Robotics представляет собой прикрепляемую платформу к обуви, способную добавить немного скорости при перемещении по различным поверхностям, в том числе лестницам и холмистой местности

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Разные странные штуковины разрабатывают не только лишь фриковатые личности и мутные компании, но и вполне себе "дочки" серьезных научных учреждений, таких как Университет Карнеги-Меллона. Так фирма, "отпочковавшаяся" от данного храма науки, запустила сбор средств на "онучи" собственноручной конструкции с поэтическим названием "Moonwalkers". Внешне обувь похожа на "калоши" с колесами - но нет, конечно же это не резиновая обувь для плохой погоды, а "высокотехнологичная нашлепка", позволяющая "ускориться" пешеходу, в хорошем смысле разумеется.

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"Фишка" устройства позволяет придать ускорение голеностопному суставу, в результате чего стопа движется немного быстрей, словно вы в детстве и скользите по ледяной дорожке об которою ломают ножки. Но так как у вас на ногах настоящий хайтек, все будет с вами нормально - ведь многочисленные датчики и цельная нейросеть отслеживает вашу индивидуальную ходьбу и позволяет совершать сложный акт ходьбы "без происшествий". Ну почти.









И думали вы или нет, но "Луноходки" позволяют перемещаться как по "загородным пейзажам", так и по лестницам, ступеням и иным покрытиям, далеким от слова плоскость.

Но вот что критически "пугает", так это небольшой запас хода - всего лишь в 10 километров, который может быть еще меньше, в зависимости от местности. А цена за пару - недобрые 1400 долларов.





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* примечание. Американцы что только не придумают, лишь бы меньше двигаться и дальше обрастать жиром...