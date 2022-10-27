Разные странные штуковины разрабатывают не только лишь фриковатые личности и мутные компании, но и вполне себе "дочки" серьезных научных учреждений, таких как Университет Карнеги-Меллона. Так фирма, "отпочковавшаяся" от данного храма науки, запустила сбор средств на "онучи" собственноручной конструкции с поэтическим названием "Moonwalkers". Внешне обувь похожа на "калоши" с колесами - но нет, конечно же это не резиновая обувь для плохой погоды, а "высокотехнологичная нашлепка", позволяющая "ускориться" пешеходу, в хорошем смысле разумеется.
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"Фишка" устройства позволяет придать ускорение голеностопному суставу, в результате чего стопа движется немного быстрей, словно вы в детстве и скользите по ледяной дорожке об которою ломают ножки. Но так как у вас на ногах настоящий хайтек, все будет с вами нормально - ведь многочисленные датчики и цельная нейросеть отслеживает вашу индивидуальную ходьбу и позволяет совершать сложный акт ходьбы "без происшествий". Ну почти.
И думали вы или нет, но "Луноходки" позволяют перемещаться как по "загородным пейзажам", так и по лестницам, ступеням и иным покрытиям, далеким от слова плоскость.
Но вот что критически "пугает", так это небольшой запас хода - всего лишь в 10 километров, который может быть еще меньше, в зависимости от местности. А цена за пару - недобрые 1400 долларов.
* примечание. Американцы что только не придумают, лишь бы меньше двигаться и дальше обрастать жиром...