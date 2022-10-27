Вроде бы время сейчас совсем нежизнерадостное, и зеленая повестка да еще в России - не слишком важная тема; но кому как, а на Миасском заводе автомобилей, известном в народе как производитель грузовиков "Урал", смотрят иначе. Где собственный большегруз взяли да оснастили современным двигателям а-ля "гибрид". Ведь данная силовая установка может работать в двух режимах: стандартном "газовом" и "так, на всякий случай" - с помощью электромотора. Для подзарядки которого необязательно иметь специализированные станции или же "обычную розетку" - достаточно задействовать бортовой генератор.
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Ну и об автономности подробней - новый Урал "на электричестве" способен проехать 100 километров; с задействованным генератором - аж до 600 километров.
И еще об отечественной "зеленой повестке": в линейке машин Урал планируется создать два прорывных для России грузовика. Первый будет полностью электрическим грузовиком (максимальный пробег до 300 км), а второй использовать лишь водород в качестве топлива.
Ну и как может не радовать амбициозные производственные планы "автомобильной фабрики", где в течение будущих двух лет планируется выпустить с конвейера аж целых 16 000 красавцев Урал. Что на минуточку, в три раза больше чем сегодняшние автомобильные объемы завода из Миасса.