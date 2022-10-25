Две наши команды были наголову сильнее зарубежных оппонентов, не оставив камня на камне от обороны противника

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Принято считать, что кроме как качать нефть и газ с родимых скважин, сегодняшняя Россия ни на что не способна, а военные разработки, которыми живо интересуется Западный мир, на самом деле лишь наследие Советского Союза. Но сегодняшняя новость внесла немножко скепсиса в эти дикие предрассудки.

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Так команды из российских роботов устроили форменный разгром противоборствующей стороне в ходе "мундиаля" в Бразилии. Как вы уже наверное догадались, речь идет о футболе.









Так на базе Центрального Университета, что в Сан-Бернарду прошел открытый турнир автономных роботов, первый после коронавирусных ограничений. В двух самых престижных "лигах" одержали победу "команды", подготовленные известным ВУЗом России - МФТИ. Условным "главным тренером" нашей железной команды был кандидат наук - Роман Горбачев, а остальной "тренерский штаб" - лаборатория волновых процессов и систем управления.

Первая команда выступала в категории "человеческая лига", где могли участвовать человекоподобные роботы величиной с дошкольника (до 90 см). Преимущество нашей "дрим тим" было настолько велико, что первая игра завершилась с астрономическим счетом - 10:0. И уже в первом тайме "в чужую калитку" было забито 8 мячей, а во втором тайме судьи прервали игру, как не имеющую смысла (полный разгром). Вторая игра прошла не менее напряженно, но даже несмотря на мастерство голкипера соперника, игра завершилась с неприличным счетом в нашу пользу. А вот в финале наши "железные футболисты" пересеклись с хозяйкой турнира - командой роботов из Бразилии. Но и здесь не случилось сенсации: горячие парни из солнечной страны остались без забитых мячей, но пропустивших "лишь" шесть безответных голов.









Вторая наша команда участвовала в битве искусственного интеллекта, где по правилам категории, все находились в равных условиях, имея лишь на вооружении только собственноручно написанное ПО "футболистов". Сенсации не случилось: наши роботы оказались сильнее со счетом 10:0 в первом матче, а в следующем - в финале, счет тоже не стал сенсацией: соперник смог отквитать лишь один мяч, пропустив целых 10 мячей.

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И вот скажите после этого, что в России нет футбола и футболистов, пускай и родственников больше терминатора и робокопа, чем наших по пояс деревянных горе-футболистов...