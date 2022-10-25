Детище Илона Маска не стоит на месте, а идет в будущее семимильными шагами, так фирма Starlink, благодаря которой ВСУ еще недавно вели успешные воинские операции, "переключилась" на "гражданских", презентовав скорое появление в пассажирских самолетах своего нового изобретения - услугу "Starlink Aviation", с помощью которой, как по мановению волшебной палочки, в самолете появляется широкополосный доступ в интернет на "чумовых скоростях".
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Но как говорится, "не все так однозначно", ведь еще нужно желание компаний, владеющих крылатыми машинами, а они могут несколько раз подумать, ведь нужно установить целый "комплекс устройств": от самого терминала с антенной до кучи проводов и отдельной АКБ. Но самое главное - это "высокая цена вопроса": единоразовый платеж самого комплекта (около 150 тыс. долларов), так еще каждомесячный абонентский платеж в размере "от" 15 тыс. долларов за обслуживание и предоставление доступа.
Так же Маск обещает что его терминалы предоставляют всем пассажирам доступ в глобальную паутину на скоростях до 350 Мбит/с с хорошим пингом (не более 20 мс), благодаря этим двум условиям, у людей появляется возможность "прикоснуться" к широкому спектру возможностей: тут тебе и 3d-шутеры с приставкой онлайн, где так важен низкий пинг, тут тебе и видео-звонки, и о боги, даже можно обмениваться с серверами базами данных (зачем это в самолете, трудно сказать).
Ну а мы пока ждем "явления услуги" самолетному народу.