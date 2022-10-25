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Madarator За пост начислено вознаграждение
Теперь Starlink может работать в самолете, предоставляя пассажиру скорости до 350 Мбит/с
Для этого надо "всего лишь" обзавестись комплектом за 150 тыс. долларов и платить ежемесячную абонплату от 10 тыс. долларов
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   Детище Илона Маска не стоит на месте, а идет в будущее семимильными шагами, так фирма Starlink, благодаря которой ВСУ еще недавно вели успешные воинские операции, "переключилась" на "гражданских", презентовав скорое появление в пассажирских самолетах своего нового изобретения - услугу "Starlink Aviation", с помощью которой, как по мановению волшебной палочки, в самолете появляется широкополосный доступ в интернет на "чумовых скоростях".

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Источник фото: kstrip.ru


   Но как говорится, "не все так однозначно", ведь еще нужно желание компаний, владеющих крылатыми машинами, а они могут несколько раз подумать, ведь нужно установить целый "комплекс устройств": от самого терминала с антенной до кучи проводов и отдельной АКБ. Но самое главное - это "высокая цена вопроса": единоразовый платеж самого комплекта (около 150 тыс. долларов), так еще каждомесячный абонентский платеж в размере "от" 15 тыс. долларов за обслуживание и предоставление доступа. 

   Так же Маск обещает что его терминалы предоставляют всем пассажирам доступ в глобальную паутину на скоростях до 350 Мбит/с с хорошим пингом (не более 20 мс), благодаря этим двум условиям, у людей появляется возможность "прикоснуться" к широкому спектру возможностей: тут тебе и 3d-шутеры с приставкой онлайн, где так важен низкий пинг, тут тебе и видео-звонки, и о боги, даже можно обмениваться с серверами базами данных (зачем это в самолете, трудно сказать).

   Ну а мы пока ждем "явления услуги" самолетному народу.


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RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
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