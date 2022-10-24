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В Шотландии создали роботизированного истребителя насекомых
Охотиться на "вечных" спутников человека будет робот, использующих в качестве оружия мощную лазерную установку
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   Оказывается, Шотландия знаменита не только своими рыжеволосыми девушками и многочисленными замками, но и является "житницей" многочисленных изобретателей с мировым именем (Белл, Максвелл). Так вот, сегодняшние коллеги знаменитых ученых, родом из Эдинбурга, создали "терминатора", точнее робота, имеющего единственной своей целью истребление насекомых. Где его жертвы переводятся в неживое состояние с помощью лазерного оружия мощностью в 1.6 Вт. Сам процесс весьма прост: лазер при попадании на поверхность таракана, нагревает последнего, вследствие чего он погибает. Первый этап испытаний закончился на позитивной ноте.

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Источник фото: devby.io


   И немножко больше подробностей: на самом деле главная цель "истребителя" - вовсе не тараканы, а их "родственники" - насекомые с полей. А тараканы - лишь невольные испытатели, обладающие прокачанными "перками" и осторожности и скорости. 

   Помимо этих "тайн", робот в будущем должен служить на сельскохозяйственных полях, где имея микрокомпьютер и камеры, с помощью машинного зрения способен находить мелких вредителей-насекомых. А сама стоимость "охотничьего комплекса" значительно ниже, чем площадная обработка сельскохозяйственных полей инсектицидами.


Источник фото: techcult.ru


   Но и не обошлось без недостатков: робот слишком "тупой", поэтому для него совсем не "проблема" перепутать человека или кошку, выстрелив в индивида; так при попадании в глаза, человек или животное могут потерять зрение. И ученые мужи уже представили жизнеспособные варианты противодействия этой проблеме: это уменьшение мощности лазера и увеличение его точности, чтобы попадать лишь брюшко мелких пакостников, надежно поражая их в слабое место.

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#лазерное оружие #таракан #робот-охотник #тараканы
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