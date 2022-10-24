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"Dr Doom", предсказавший мировой кризис 2008 года, дал негативный прогноз мировой экономике
Экономист Нуриэль Рубини обещает Западному миру суперкризис, известный как стагфляция. Россия, по словам уважаемого эксперта, должна пройти точку пропасти
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   Без ложной скромности можно заявить, все, кроме занятых диванных вирусологов и военных стратегов, обсуждают мрачный прогноз господина Нуриэля Рубини. Известный экономист не скрывая эмоций. предрекает мировой суперкризис. Имеющий нерядовое отличие от прошлых экономических катастроф одновременным сочетанием инфляции и стагнации. 

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   Одной из главных причин грядущего экономического апокалипсиса знаменитый Dr Doom видит в колоссальной закредитованности. Так развитые страны имеют соотношение долга к ВВП под 420% - то, что это все очень плохо, понимает даже человек окончивший среднюю школу. Для примера: российские показатели данного параметра составляют примерно 18%.


Источник фото: spb.cottage.ru


   Вторая и третья причины - конфликт между Украиной и Россией и внешняя политика Поднебесной. Эти два фактора порождают снижение кривой экономического роста и вызывают одновременное удорожание продуктов питания. 

   Казалось бы, куда хуже, но мир не останавливается от "большого скачка" в пропасть. Так по заявлению Рубини, на планете Земля идет новая "cold war", между КНР и Америкой. И да, Третья мировая тоже "в игре", подразумевая под этим конфликт на Украине... 


Источник фото: if24.ru


   И главное, страны, которые максимально пострадают от экономического цунами - это страны с мощной экономикой, такие как: государства Европы, США, Япония и Китай.

   Также господин Нуриэль Рубини любезно поговорил и о России, сославшись, что она имеет возможность "проскочить" суперкризис с наименьшими потерями.


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#мировая экономика #dr doom #нуриэль рубини #стагфляция #суперкризис
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