Без ложной скромности можно заявить, все, кроме занятых диванных вирусологов и военных стратегов, обсуждают мрачный прогноз господина Нуриэля Рубини. Известный экономист не скрывая эмоций. предрекает мировой суперкризис. Имеющий нерядовое отличие от прошлых экономических катастроф одновременным сочетанием инфляции и стагнации.
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Одной из главных причин грядущего экономического апокалипсиса знаменитый Dr Doom видит в колоссальной закредитованности. Так развитые страны имеют соотношение долга к ВВП под 420% - то, что это все очень плохо, понимает даже человек окончивший среднюю школу. Для примера: российские показатели данного параметра составляют примерно 18%.
Вторая и третья причины - конфликт между Украиной и Россией и внешняя политика Поднебесной. Эти два фактора порождают снижение кривой экономического роста и вызывают одновременное удорожание продуктов питания.
Казалось бы, куда хуже, но мир не останавливается от "большого скачка" в пропасть. Так по заявлению Рубини, на планете Земля идет новая "cold war", между КНР и Америкой. И да, Третья мировая тоже "в игре", подразумевая под этим конфликт на Украине...
И главное, страны, которые максимально пострадают от экономического цунами - это страны с мощной экономикой, такие как: государства Европы, США, Япония и Китай.
Также господин Нуриэль Рубини любезно поговорил и о России, сославшись, что она имеет возможность "проскочить" суперкризис с наименьшими потерями.