Ситуация с МКС, откровенно говоря, напоминает сериал, правда сильно дешевый, много хуже легендарной "Санта-Барбара", а что делать прикажите, когда между странами, основными "донорами" проекта - царит фактический раздрай. То Россия уходит с МКС "совсем скоро", пусть европейцы сами "гребутся", то поступила новая вводная. Такая, как...
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Денис Мантуров (Министр промышленности и торговли Российской Федерации) считает что МКС пока еще рано на покой и ее срок существования и безаварийной эксплуатации вполне реально продлить до 2028 года. А сама станция работает в штатном режиме, и ее ближайшее состояние оценивается как "без неразрешимых технических проблем".
Также Россия заинтересована в присутствии на МКС до развертывания на космической орбите своего нового масштабного проекта (РОСС), состоящего из 5 модулей и весящей в "полной конфигурации" около 60 тонн.
И возвращаясь к ранее сказанному, какова же "цена вопроса" присутствия России на МКС, ведь продление сроков эксплуатации российских модулей будет стоить приличных денег, точное количество которых обещают назвать в ближайшее время.