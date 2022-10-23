После чего очищенная вода стала обладать высокой электропроводностью

В Чехии решили удивить: так команда ученых создала из чистой воды проводник электричества. Для людей, знающих физику на отлично, подобная новость - не новость; правда возникает "небольшая трудность" - как создать давление в миллионы Бар. Но с сегодняшнего дня ученые мужи без больших затруднений могут исследовать подобный "эквилибристический трюк".

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А теперь информация для тех, кто в школе физику не учил, "умничая" по поводу того, что "тоже мне открытие", ведь даже малыши знают, что вода электропроводна. Но на самом деле есть "нюанс" - электропроводна вода лишь по причине наличия в ней ионов примесей; очищенная же вода от примесей - абсолютный изолятор. Ну а теперь, когда мы разобрались, "самосовершенствуемся" дальше, узнавая о том, что практически любое вещество во Вселенной можно сделать отличным проводником электрического тока, но нужна лишь опять "одна мелочь" - создать давление как внутри Юпитера.

Более легкий способ: ввести в состав воды - щелочь. Но и тут "зрада": после присоединения щелочного металла к жидкости H2O - начинается взрыв. И вот как выпутаться из такой заковыристой ситуации и придумали чешские ученые, ведомые Павлом Юнгвертом: извлекая в вакууме из щелочных металлов капли, на которые способом парового осадка добавлялась тонкая пленка из воды.









После чего капля стала похожей на золото (внешне) и превратилась в обыкновенный проводник. Правда не навсегда - данный эффект был кратковременный, по причине малого времени жизни "капли".

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