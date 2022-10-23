Что такое "Стойкий полдень" я не знаю, но на воинские учения с таким непонятным для русского уха названием прибыла аж цельная дивизия - да не абы кого, а аж цельных десантников родом из США. "Кричащие орлы" (название 101-й дивизии) в составе почти 5 тыс. человек развернулись в стране НАТО - Румынии.
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Что интересно, последний раз, когда воинское подразделение США такого крупного ранга присутствовало в Европе - было аж во время событий Второй Мировой.
И только высадились Джо (самоназвание американских военных), их командование уже провело инспекционный полет на знаменитом вертолете Черный Ястреб вдоль границы с Украиной.
Кстати, в ходе разговора с журналистами CBS, командующий генерал "проговорился" об истинной цели визита: по его словам вверенные ему офицеры и солдаты находятся в Румынии не для учений, а для защиты страны NATO "в случае чего". И даже больше - если ситуация перерастет в критическую, его подразделение будет вынуждено зайти на территорию Украины.
Комментировать тут нечего: либо заокеанский дядюшка проводит избирательную компанию перед выборами в Конгресс либо "соскучился" по третьей мировой...