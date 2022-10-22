Некоторые из нас мечтают стать автомобилистами, но бывает, у таких желающих то не хватает денег на "железного коня", то не хватает желания получать права. И кажется, нет альтернативы иной... Но с этим не согласен швейцарский автопроизводитель Micro Mobility Systems, продемонстрировавший на знаменитом Парижском автосалоне свои новинки - разумеется все в мини-факторе. Два малыша из мира автомобилей относятся к линейке Pioneer Series, названные соответственно - Spiaggina и Microlino Lite. И забегая вперед, уверенные в популярности машин, жители горной страны уже запустили конвейер. Всего по плану должно быть изготовлено чуть больше 1000 электромобилей.
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"Производственная линейка", состоящая из двух моделей, ориентирована, прежде всего, на любителей водить машину без получения обязательных прав на управление транспортным средством.
Самая простая машина из серии - Microlino Lite, оснащена двигателем в 6 кВт и способна разогнаться до 45 км/ч. Внутренняя компоновка и интерьер электромобиля воистину спартанские, но это не самое главное в этом средстве передвижения. Главное же - что управлять "микросом" может дееспособный гражданин, достигший 14-летнего возраста.
А вот Spiaggina чуть солиднее - двухместный кузов разгоняется 12,5 кВт двигателем до максимальной скорости в 90 км/ч. Питать такой электродвижок будут АКБ в двух версиях на 10,5 и на 14 кВт⋅ч. Максимальный пробег большей батареи позволяет проехать около 230 километров.
Цена за старшую "люкс-версию" Spiaggina стартует от 15000 долларов США.