Полюбившаяся многим модель отечественного АвтоВАЗа была снята с производства по причине наличия большого количества зарубежных комплектующих в своем корпусе. Но зато вернутся на конвейер Нива и Гранта

Никогда не говори никогда - вторит нам каждый второй собеседник, но кажется именно эти слова произнес с горьким негодованием CEO АвтоВАЗа - Максим Соколов. И слова эти предназначались в адрес наделавшей много шума модели Lada XRAY. Хотя днями ранее, другой управляющий C-ранга заявлял иное: мол Ладу XRAY хоронить еще рано, все-таки есть еще надежды на возобновление ее появление на сборочных конвейерах отечественного автогиганта.

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Но финальную точку поставил все тот же Соколов. Повторив свое "никогда" и финализируя железобетонным набором аргументов: данная модель была слишком "дорогой штучкой" по части богатой комплектации зарубежными деталями. И эти детали, в свою очередь, попали под запрет для экспорта в нашу страну.

Правда беда не приходит одна и "удар под дых" был нанесен не только лишь одной XRAY, с производства будут сняты (если уже не сняли) - народные Logan и Sandero.

Вот что точно продолжит выпускать ВАЗ - так это "хиты" Vesta и Largus, которые прибавятся к другой "классике": Granta, Niva Legend и Niva Travel.

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