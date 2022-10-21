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В Европе задержали сыновей высших топ-чиновников России - сына губернатора и экс-главы РЖД
Полицейскому преследованию подверглись сын губернатора Красноярского края Артем Усс в Италии и Андрей Якунин в Норвегии. Их обвинили в покупке чипов двойного назначения и торговле подсанкционной Венесуэльской нефтью и запусками дрона - соответственно
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   Как все уже наверное знают, весь "цивилизованный мир" ополчился против России и ее граждан, и без разницы чем ты занимаешься в родной стране: метешь улицы или же конструируешь мощные ракеты; как только ты пересек государственную границу и направил свои стопы в самые демократичные страны миры - ты уже там никто, даже если сын крупного российского чиновника, тут любого могут схватить за тестикулы. Но видимо Артем Усс и Андрей Якунин думали не об этом... Так первый "нарвался" о подозрении в противозаконных действиях с высокими технологиями "made in USA", а второй - второй "баловался" запуском дронов.

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Источник фото: sputnik-georgia.ru


   Так в столице итальянской моды - славном городе Милане, провели задержание сына чиновника Краснодарского края, точнее губернатора. Артем Усс был задержан по "настоятельной просьбе" США. Естественно, Артем объявил о своей невиновности. А что "забыл" во время СВО мужчина в самом расцвете сил в стране НАТО, рассказал адвокат Усса, мол у его клиента бизнес и все такое. Но никаких подтверждающих документов не предоставил. Само же обвинение состоит в неправомерной закупке гражданского оборудования двойного назначения, а также сделкой, связанной с покупкой венесуэльской нефти (чью, как мы помним, нельзя покупать из-за санкций от 2019 года). В частности, претензия по поводу нефти заключается в том, что она была куплена за "американские тугрики" (доллары США).


Источник фото: focus.ua


   И вы будете смеяться, где нашли доказательства сделки - а нашли их в одном из мессенджеров, правда оный не был назван. Но вдумчивый читатель с развитым мышлением легко догадается что речь идет скорее всего о том самом whatsapp, который давно подозревают на сливе всех данных "куда надо". Скорее всего, органы дознания получили в суде ордер на чтение переписки. Возможно удаленной или находящиеся в архиве. То есть в основу обвинения легла переписка в мессенджере - что очень забавно...

   На родине Артем Усс владел мелкой угольной компанией и был, как говорится - "в тени". В прессе его имя мелькало крайне редко, лишь с поводами, связанными с его отцом. И чуть подробнее о "конкретике" в обвинениях: Усса младшего обвиняют в торговле нефтью, скупке новейших чипов. За действие с которыми ему грозит до 30 лет американской тюрьмы. 


Источник фото: coinside.ru


   Кстати, глупо считать, что южноамериканскую нефть "с пропиской" в Венесуэле покупал только лишь Артем Усс. Так в том же обвинительном заключении были перечислены без указания таких важных имен, алюминиевая компания под управлением россиянина (уже подсанкционного) и китайские бизнесмены, совершавшие свои сделки за американскую валюту и "крипту".  Что на мой взгляд, дает лишний повод попасться на крючок "американского правосудия". Но пока данные господа из Поднебесной и Россиянин находятся на свободе. 


   Но перейдем ко второму "главному герою". Тут выглядит уже куда смешней. Норвежская полиция помимо постоянных баек о "злых русских" решила не словом, но делом доказать свою нужность обществу, мигом обрушившись на "лакомую рыбку" - сына экс-главы РЖД Владимира Якунина. Только не улыбайтесь, Андрей Якунин обвиняется в запуске дрона на Шпицбергене. Который он запускал в течение продолжительного времени - с июля по октябрь. Но законный вопрос - а что, разве использование дронов запрещено. Ведь это же не "тоталитарная" Россия, а вполне себе "повесточная" Норвегия. Оказывается, да, именно Русским использование дронов на территории Страны полуночного солнца недопустимо. Правда этот закон выступает в противоречие с другим законным актом, где черным по белому указано, что ущемление по национальному признаку на полярном архипелаге противозаконно. 

   По словам же самого Андрея Якунина, ни чем противозаконным он не занимался, а всего лишь любит природу и делать фотографии, ведь запуск дрона осуществлялся только с лодки. 


Источник фото: goarctic.ru


   Подытоживая: может быть данные господа занимались деятельностью на благо могучей Родины, совершая полезные деяния, ну а если нет - то все это выглядит очень глупо и нелепо. Первый "герой", должен был знать, что "зеленый мессенджер" - есть активное пастбище для ФБР и всяких АНБ и иже с ними, а "второй" просто попался под горячую руку Северному королевству, и думал, что как и в России, все можно будет порешать. А может надеялся на русское авось. А вот авось не случилось...



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#полиция #европейская полиция #задержание российских граждан за рубежом
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