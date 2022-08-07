Вчерашняя новость о массовом сокращении рабочих с ВАЗовского завода в Ижевске заиграла новыми красками. Оказывается все всё не так поняли

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Позавчерашняя новость о массовом сокращении рабочего "актива" в ходе "оптимизации" производства оказалась простым "неправильно понятой". И дабы положить конец всевозможным кривотолкам с официальным заявлением выступил новоизбранный руководитель "АВТОВАЗа" - Максим Соколов.

реклама





Который заявил, что сборочный цех осуществляет логистическое "переформатирование" и переезжает в славный город Тольятти. Поэтому и только поэтому связано увеличение сроков выхода новых машин.

Но часть производства все же останется в Ижевске, и как писалось ранее, на старом месте будут производить "штамповку" и пластиковые детали, все эти производственные циклы необходимы для скорейшего так называемого импортозамещения.

И подробности так называемого "сокращения": вместо озвученных ранее 200 человек на ижевском производстве будут работать полторы тысячи. Оставшимся "за бортом оптимизации" будет предоставлены все условия для повторного обучения и "миграционных" процессов внутри большого ВАЗовского сообщества. Ну а те кадры, которые изъявили желание закончить "карьеру" автомобилестроителя - руководство ВАЗа пообещало дополнительные выплаты и перепрофилирующие курсы, несвязанные с былой профессией, а также содействование в последующим трудоустройстве на "фабриках и заводах" Удмуртии.

Не преминул поделиться новый руководитель и о будущих проектах, в частности, на заводе в Ижевске планируется сборка, а точнее финальная стадия сборки Lada e-Largus. На более понятном языке являющиеся обыкновенным электромобилем. В скором будущем к которому присоединится и грузовая версия Ларгуса.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte



