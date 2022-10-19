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Генератор синглетного кислорода, созданного Российскими учеными, поможет заживлять сильные ожоги
До этих самых пор в отечественной медицине использовались зарубежные аналоги генератора активного кислорода, например Немецкие
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   Ожоги - дело крайне неприятное, даже обожженный палец от малюсенькой серной спички может беспокоить три дня, что уж говорить о более тяжелых случаях, о которых даже писать не хочется. Да и кроме того, ожоги очень трудно и долго заживают. Но медицина не стоит на месте, в нашем случае - отечественная, где ученые "Сеченовки" придумали аналог генератора синглетного кислорода (то есть кислорода, обладающего неподеленной электронной парой). Данная разновидность O2 применяется, в том числе и в медицине для предотвращения или исцеления от болезней. Причем наш образец превосходит немецкий "донор" как в плане эффективности, так и в плане "расширенных услуг".

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Источник фото: bbaza.ru


   Так помимо скорейшего заживления ожогов (в отличие от классических методов) высокой степени, устройство может создавать поток активного (синглетного) кислорода, который может вдыхаться через ротовую или носовую полость как стимулятор генерации антиоксидантов, блокирующих опасные реакции, происходящие в организме. 

   На данный момент аппарат проходит весь каскад испытаний, по завершению которых будет дано заключение о его перспективах использования. В частности о них: в случае успешного окончания тестовых заданий, ввиду портативности прибора, его можно будет использовать в том числе и в полевых условиях, что рождает целую плеяду возможностей и областей применения генератора синглетного кислорода.

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#российские ученые #генератор синглетного кислорода #первый московский государственный медицинскый университет им. и.м. сеченова #синглетный кислород
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