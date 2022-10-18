Данное устройство может сильно облегчить "будни" отечественной авиапромышленности и предприятий, занимающихся производством электроники

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Если мы не хотим остаться на обочине жизни, нам кровь из носу нужно развивать наукоемкие направления, например такие, как изделия из графена. И слава богу, что это понимают наши выдающиеся ученые, которые буквально вот на днях, придумали особенную технологию, позволяющую посредством 3D-печати создавать графеновые изделия самых причудливых форм, где подобные элементы пригождаются в авиации.

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А собственно ответ, почему именно трехмерная печать, а не "стандартные" станки или обычное литье. А все кроется в дешевизне и лучшем качестве изготовленных композитов.









Ну и отдельный комплимент графену, который обладает замечательной пластичностью, физической стойкостью и легкостью, к тому же он достаточно теплоемкий и обладает отличной электропроводностью. Так же крылья, изготовленные из графена, достаточно хорошо противостоят обледенению.

Сам 3D-принтер работает по схеме "литья" жидких углеводородов, позволяющего экономить на пластификаторах, точнее вообще их не использовать, как итог, графен получается достаточно чистый, из-за чего возрастают его технологические свойства.

Сам передовой "станок" будет изготовлен совсем скоро.

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