Если мы не хотим остаться на обочине жизни, нам кровь из носу нужно развивать наукоемкие направления, например такие, как изделия из графена. И слава богу, что это понимают наши выдающиеся ученые, которые буквально вот на днях, придумали особенную технологию, позволяющую посредством 3D-печати создавать графеновые изделия самых причудливых форм, где подобные элементы пригождаются в авиации.
реклама
А собственно ответ, почему именно трехмерная печать, а не "стандартные" станки или обычное литье. А все кроется в дешевизне и лучшем качестве изготовленных композитов.
Ну и отдельный комплимент графену, который обладает замечательной пластичностью, физической стойкостью и легкостью, к тому же он достаточно теплоемкий и обладает отличной электропроводностью. Так же крылья, изготовленные из графена, достаточно хорошо противостоят обледенению.
Сам 3D-принтер работает по схеме "литья" жидких углеводородов, позволяющего экономить на пластификаторах, точнее вообще их не использовать, как итог, графен получается достаточно чистый, из-за чего возрастают его технологические свойства.
Сам передовой "станок" будет изготовлен совсем скоро.